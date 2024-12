14. december je Dan prihodnosti za čebele

V soboto, 14. decembra, bomo v Sloveniji slavili dan prihodnosti. Ta spodbuja k odgovornemu ravnanju danes, da bo naš jutri lepši. Ustrezno se znova začenja družbeno odgovorna pobuda PRVA čebela, v kateri se povezujeta Čebelarska zveza Slovenije in PRVA. Namen je spodbujati znanje o čebelah med mladimi in ohranjati slovensko čebelarsko tradicijo. Odpira se nov javni razpis za čebelarska društva, ki s čebelarskim krožkom delujejo na osnovni ali srednji šoli. Do 20. maja prihodnje leto, ko slavimo svetovni dan čebel, bodo tri društva prejela učni čebelnjak, tri pa čebelarsko opremo za krožkarje.

Na letošnjem odprtju učnega čebelnjaka PRVA čebela na OŠ Tabor v občini Vransko. Foto: Skupina PRVA, d.d

Ko opazujemo posledice podnebnih sprememb, je treba čebelam nameniti posebno pozornost. Posebej je treba negovati tradicionalno čebelarstvo in življenje v sožitju z naravo. Čebelarstvo v Sloveniji je vpisano na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, kar je posledica predanosti in dela več generacij čebelarjev. Dejavnosti za ohranitev čebel so zato naša pomembna trajnostna naložba. PRVA čebela zagotavlja prav to ‒ spodbudo mladim pri pridobivanju praktičnega znanja, kar je del izpolnjevanja slovenske zaobljube pri ustvarjanju kakovostnih razmer za čebelarstvo.

V zadnjih petih letih je PRVA čebela na zelenem pragu šole postavila učni čebelnjak v 20 slovenskih občinah. Uspešno ga uporabljajo na osnovnih šolah v Cerkljah na Gorenjskem, Dobrovniku, Grižah, Kočevju, Lovrencu na Pohorju, Mokronogu, Pivki, Račah, Rimskih Toplicah, Sveti Ani, Šmarju pri Jelšah, Šmartnem pri Slovenj Gradcu, Stični, Trebnjem, Vojniku ter v Črni na Koroškem, Kranju, Taboru in Zavrču, kjer so se pridobitve razveselili letos spomladi, poleg tega pa še na Srednji lesarski šoli v Mariboru.

Zdaj imajo čebelarska društva novo priložnost, da pridobijo učni čebelnjak PRVA čebela, obstoječi prejemniki učnih čebelnjakov pa čebelarsko opremo. Na spletnih mestih czs.si in prva.si je do 25. januarja 2025 odprt nov javni razpis, temu pa bosta sledila glasovanje javnosti in izbor skupno šestih upravičencev. Čebelnjake bomo postavili, čebelarsko opremo pa razdelili med društva do 20. maja, ko slavimo svetovni dan čebel.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je projekt povzel z besedami: "Prva s tem projektom dokazuje, da se zavedajo pomena čebel in čebelarstva. V štirih letih sodelovanja smo postali že prava družina, družina po vzoru čebelje družine, saj je naše sodelovanje po vzgledu čebel. Delujemo za skupno dobro in temelj za nadaljevanje uspešne čebelarske tradicije v Sloveniji je delo z najmlajšimi. Skupaj smo v zadnjih petih letih postavili že 20 učnih čebelnjakov, ki so temelj za pridobitev predvsem praktičnega znanja, brez katerega si začetka čebelarstva ni mogoče zamisliti.

Prihodnje leto bo posebno. Skupaj smo se odločili, da ne postavimo le novih čebelnjakov, ampak da projekt razširimo in spodbudimo društva k delovanju tudi z nakupom čebelarske opreme za krožke oziroma krožkarje. Čebelarska zveza Slovenije in PRVA sta zgledna partnerja že vrsto let in to partnerstvo smo ob tem, ko slavimo svetovni dan čebel in slovenski čebelarski praznik, maja v Beltincih nagradili častnim priznanjem. Skupaj ustvarjamo dolgoročen projekt, ki se ne bo ustavil niti pri 23 čebelnjakih, temveč zdaj promocijo čebelarstva med mladimi dodatno širimo, zato se PRVI zahvaljujemo za soustvarjanje te nepozabne zgodbe."

Zaradi dozdajšnjih dejavnosti na področju promocije blaginje čebel je bila pobuda PRVA čebela letos tudi ponosna kandidatka za državno nagrado zlata čebela. Začetek zdaj že šestega leta sodelovanja z mladimi pomeni pomembno naložbo v trajnostno prenovo in v varnejše okolje za prihodnje generacije ‒ v Skupini PRVA so zavezani k odgovornosti do tega.

Nataša Hajdinjak, predsednica uprave PRVE Osebne zavarovalnice, kjer je nastala ideja pobude, povzema: "Po Sloveniji s Čebelarsko zvezo Slovenije postavljamo učne čebelnjake, naša poglavitna cilja sta osnovnošolce in srednješolce seznanjati z osnovami čebelarjenja in jih motivirati za nadaljnje delo v čebelarstvu. Na dolgi rok s tem povezujemo generacije in pomagamo ohranjati tradicijo pri zanamcih. Za dosego cilja pa je pomembno širiti glas, spodbujati vsak korak posameznika. Ob pomoči več kot 120 tisoč zavarovancev PRVE smo v nekaj letih na domačih vrtovih zasadili že več kot 300 tisoč medovitih rastlin. Zahvaljujemo se torej ne le čebelarskim društvom, mentorjem krožkov, ampak tudi občinam, šolam in posameznikom, ki so prispevali svoj del in pripomogli k uspešnemu razvoju PRVE čebele."

