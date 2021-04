Incident v Amsterdamu: nogometaš Rome razjezil pobiralca žog

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi Italijan Riccardo Calafiori je pomagal Romi do zmage v Amsterdamu, a bil vmešan tudi v nenavadni incident.

Mladi Italijan Riccardo Calafiori je pomagal Romi do zmage v Amsterdamu, a bil vmešan tudi v nenavadni incident. Foto: Reuters

Nogometaši Rome so si v prvi četrtfinalni tekmi evropske lige zagotovili lepo prednost. V Amsterdamu so po preobratu premagali Ajax (2:1), tik pred koncem srečanja pa sta za nevsakdanji zaplet poskrbela domači pobiralec žog in rezervist sinov volkulje Riccardo Calafiori, ki se je po dvoboju posul s pepelom.