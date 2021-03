Velika senzacija s slovenskim pridihom: debakel Mourinha v Zagrebu!

Dinamo Zagreb je s 3:0 premagal Tottenham in po podaljških napredoval v četrtfinale tekmovanje liga Europa. Junak večera v Zagrebu je bil s tremi goli nekdanji napadalec Celja Mislav Oršić. Do velike zmage je hrvaškim prvakom pomagal tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović.

Dinamo je v Londonu prejšnji teden izgubil z 0:2, do druge tekme pa iz bizarnega razloga ostal brez trenerja. Zoran Mamić je bil namreč obtožen finančnih malverzacij in odhaja na prestajanje zaporne kazni. Dinamo je tokrat vodil začasni vršilec dolžnosti Damir Krznar, bolj kot o morebitnem preobratu pa se je v zadnjih dneh govorilo predvsem o usodi bratov Mamić, obsojen je bil namreč tudi starejši brat Zdravko Mamić.

Medtem so se nogometaši Dinama v tišini pripravljali na povratno tekmo, na igrišču pa pripravili veliko senzacijo in poskrbeli za veliko klofuto za portugalskega zvezdnika na klopi Tottenhama Joseja Mourinha. Junak večera je bil nekdanji napadalec Celja Mislav Oršić, ki je zabil tri gole. Prvič je zadel v 62., drugič v 83. minuti in izsilil podaljške, v tem pa udaril še tretjič in poskrbel za velik preobrat. Do ene največjih zmag v zgodovini kluba je pomagal tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović, ki je v igro vstopil na začetku podaljškov. V statistiko se je vpisal z rumenim kartonom.

Drugi londonski velikan Arsenal je izgubil z Oylmpiacosom z 0:1, a zaradi zmage s 3:1 na prvi tekmi vseeno napredoval. Kljub porazu z 1:2 proti Moldeju je napredovala tudi španska Granada, še drugič pa je Šahtar premagala Roma in se brez težav prebila v naslednji krog.

Drugi Dinamo brez Slovenca

Kijevski Dinamo je v Španijo odpotoval brez poškodovanega Benjamina Verbiča, ki se zaradi zdravstvenih težav ne bo udeležil tudi prve reprezentančne akcije v letu 2021. Rumena podmornica si je v Ukrajini priigrala lepo prednost (2:0) in se močno približala četrtfinalu.

Dvoboj med Manchester Unitedom in Milanom se je pred tednom dni na Old Traffordu končal brez zmagovalca. Foto: Reuters

Najbolj zanimiv spopad večera ponuja dvoboj nekdanjih večkratnih evropskih prvakov, Milana in Manchester Uniteda, na katerem ne bo nastopil poškodovani švedski as Zlatan Ibrahimović, pri gostih pa naj bi v prvi postavi zaigral tudi Mason Greenwood, ki bo z angleško mlado reprezentanco do 21 let kmalu na delu na Euru v Sloveniji.

Lovorika v evropski ligi prinaša lepo nagrado, to je sodelovanje v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2021/22, kar prinaša izjemno motivacijo zlasti tistim udeležencem, ki jim v domačih prvenstvih ne gre najbolje. Denimo Tottenhamu in Arsenalu, Villarrealu in Granadi ter Romi, ki v serie A trenutno zaseda šesto mesto.