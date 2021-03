Oba Dinama izgubila z 0:2, Slovenca nista igrala

V Kijevu sta Špancem sta zmago prinesla Pau Torres z golom v 30. in Raul Albiol v 52.

V Londonu je Tottenham povedel v 25. minuti, ko je zadel Harry Kane. Angleški reprezentančni napadalec se je v 70. minuti še drugič na tekmi vpisal med strelce za podvojitev prednosti in lepo zalogo za povratni obračun.

Obračun evropskih velikanov Manchester Uniteda in Milana se je končal brez zmagovalca. Za Angleže, ki so v 39. minuti zapravili izjemno priložnost, ko je Harry Maguire iz neposredne bližine zatresel vratnico, je zadel Amad Diallo v 50. minuti. Že v zgodnji fazi tekme so se gola veselili tudi Italijani, a ga je Slavko Vinčić po pregledu posnetka razveljavil zaradi igranja z roko. So pa Milančani izenačili v tretji minuti sodniškega dodatka prek Simona Kjaera.

Veselje nogometašev Milana po izenačenju v 92. minuti na Old Traffordu. Foto: Reuters

Drugi italijanski predstavnik Roma je gostil Šahtar Donjeck in zmagal s 3:0. Lorenzo Pellegrini je v prvem polčasu poskrbel za vodstvo domače ekipe, tega pa je v 73. minuti povišal Stephan El Shaarawy. Pet minut pozneje je za velik "kapital" pred povratno tekmo poskrbel še Gianluca Mancini.

Tretji angleški predstavnik Arsenal pa je v gosteh pri Olympiakosu zmagal s 3:1. V prvem polčasu je zadel Martin Odegaard, v 58. minuti pa je izenačil Youssef El Arabi. Gabriel je v 80. minuti dosegel še drugi gol za Arsenal, tretjega pa je v 85. prispeval Mohamed Elneny.

Ajax je s 3:0 odpravil Young Boys Bern, vse tri gole pa dosegel v zadnje pol ure, Slavia Praga in Glasgow Rangers sta igrala 1:1, Granada pa je Molde odpravila z 2:0.

Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Finale bo 26. maja v Gdansku na Poljskem.