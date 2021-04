Razgaljen bradati mož prekinil tekmo v Španiji #video

A naked man just ran across the pitch and rolled around during the Europa League fixture between Granada and Manchester United. 👀 #GRAMUN #UEL pic.twitter.com/SyQmTrQJ3j — KwakuPoku🔴 (@kway_bumaye) April 8, 2021

Glede na to, da je bila tekma odprta za javnost, bodo morali neljubi dogodek Uefi razložiti tudi pri španski ekipi. So tukaj odpovedale varnostne službe, ali pa je to le razočarani hišnik, ki si je zaželel malce pozornosti ... Po odstranitvi golega moškega se je tekma lahko nadaljevala.

Foto: Guliverimage

So a streaker interrupted Granada v Man Utd. He was naked... except for wearing a mask pic.twitter.com/a5NzpDmWBF — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 8, 2021

