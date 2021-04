Po tekmi ostro napadel "prevaranta" Korejca! Mourinho ogorčen nad besedami.

Manchester United se je Tottenhamu (3:1) maščeval za sramotni oktobrski poraz, ko so Londončani na Old Traffordu rdeče vrage odpihnili s 6:1, a vse skupaj bi se lahko kmalu zapeljalo tudi v drugo smer. Po mnenju mnogih hudi sodniški napaki so v 35. minuti Unitedu s pomočjo VAR razveljavili zadetek, zato se trener Man Utd Ole Gunnar Solskajer po tekmi ni držal nazaj.

Po lepi podaji Paula Pogbaja je zadel Edinson Cavani, a sodnik Chris Kavanagh je po intervenciji VAR zadetek Urugvajca razveljavil. Scott McTominay je na začetku akcije za zadetek nesrečno v obraz res zadel Korejca Sona Heung-mina, a čeprav je bil ravno napadalec Tottenhama tisti, ki je z rokami segal za Škotom, je sodnik po ogledu sodnika razveljavil zadetek.

Še bolj kot razveljavljen zadetek je gostujočega trenerja Ole Gunnarja Solskjaerja razbesnelo več minutno valjanja Korejca, ki je bil, če malce pretiravano, na pol mrtev, nato pa ga sta čudežna roka fizioterapevta in malce hladilnega razpršila v nekaj sekundah spravila v red. Korejec je nekaj sekund kasneje po hitrem protinapadu Tottenham povedel celo v vodstvo z 1:0.

Stisk roke z grenčico v ustih. Foto: Guliverimage

Ole: Če bi bil moj sin, ne bi dobil hrane

"Če bi se moj sin po takem udarcu valjal tri minute, nato pa potreboval še sotekmovalce, da ga postavijo na noge, ne bi dobil hrane," se je po tekmi barvito izrazil norveški strokovnjak. "Nogomet, kot smo ga poznali, ne obstaja več. Šlo je za hudo napako, ki si jo bodo morali ogledati. Zadetek je bil čist kot solza, a sodniki so bili prevarani s strani Sona. Sodniki so ocenili, da ne igramo nogometa. Če je to prekršek ... šokiran sem," je dodal.

Reakcija na klopi Uniteda po razveljavljenemu zadetku:

Another fun day in the dugout 😉🤪⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/3PEM9d92kU — Mike Phelan (@Mike_Phelan_1) April 11, 2021

Mourinho: Žalosti pa me, da me vi niste vprašali o tem

Korejcu je kajpak v bran stopil Jose Mourinho. Za izrečene besede močno okrcal Norvežana, ki ga je decembra 2018 zamenjal na klopi Uniteda. "Kot prvo naj povem, da sem razočaran, da me po vsem tem, kar je rekel Ole o Sonnyju, niste vprašali za mnenje. Žalosti me, da me ne tretirate kot druge, kar se pa tiče besed, pa lahko rečem le to, da je Sonny lahko srečen, da je njegov oče boljša oseba kot Ole. Kot oče moraš vedno nahraniti svoje otroke, pa ni važno kaj delajo. Če moraš krasti, da jih nasitiš, kradeš. Ogorčen sem. Oletu sem povedal, kaj si mislim o tem, žalosti pa me, da me vi niste vprašali o tem," jo je novinarjem napel Mourinho, ki je doživel že deseti ligaški poraz in postavil negativni osebni rekord. Toliko porazov v ligi kot trener še ni doživel.

10 - José Mourinho has suffered 10 league defeats in a single season for the first time in his entire managerial career. Decline. pic.twitter.com/xiN197rEN6 — OptaJoe (@OptaJoe) April 11, 2021

Kot smo že napisali, je bila večina mnenja, da prekrška nad Sonom res ni bilo. "Če je to prekršek, lahko kar vstanemo in gremo domov," je v studiu Sky Sports dejal nekdanji kapetan rdečih vragov Roy Keane, po drugi strani pa, če so sodniki že odločili za prekršek, bi moral McTominay zaradi udarca v obraz dobiti še drugi rumeni karton in iti predčasno pod prho.

Edinson Cavani je v drugem polčasu le prišel do svojega zadetka. Foto: Guliverimage

Za rdeče vrage sodniška odločitev ni bila usodna. Kljub vodstvu Tottenhama so v drugem polčasu obranili rezultat in na koncu zmagali s 3:1. V 57. minuti je na 1:1 poravnal Fred, v 79. minuti je za popoln preobrat zadel Cavani, piko na i pa je v 96. minuti postavil morda najbolj vroč najstnik na svetu Mason Greenwood, ki je pred tem podal tudi za zadetek za 2:1.

Preberite še: