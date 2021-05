Superligaški odpadniki vztrajajo: To je nedopustno!

V nogometnih klubih Real Madrid, Barcelona in Juventus so se ostro odzvali na zadnjo potezo Uefe, ki je včeraj predstavila sporazum za ponovno vključitev devetih od 12 klubov, ki so bili udeleženi v snovanju tako imenovane superlige. V skupni izjavi za javnost so zapisali, da njihov načrt pomeni rešitev in da so pritiski obeh krovnih nogometnih organizacij Fife in Uefe nedopustni.

V skupnem sporočilu za javnost so zapisali, da sporazum, ki ga je podpisalo devet povratnikov pod okrilje Uefine družine, obsojajo, in predstavili svojo plat zgodbe.

"Snovalci superlige so deležni nesprejemljivih pritiskov, groženj in žalitev zaradi ustanovitve superlige. To je povsem nesprejemljivo tudi po pravnih pravilih, s tem da je sodišče že odločilo v korist superlige in so Uefi in Fifi naložili, da ne smejo kaznovati klubov," so zapisali.

Statement from Barcelona, Juventus and Real Madrid. — JuventusFC (@juventusfcen) May 8, 2021

Pojasnili so, da je bila superliga ustanovljena z namenom izboljšanja trenutno nevzdržne finančne situacije v nogometni industriji. Večkrat smo dejali, da bomo superligo ustanovili samo, če jo bodo pri Uefi in Fifi priznali, a so bili pri obeh krovnih organizacijah gluhi za poskuse naše komunikacije.

Eden od grafitov, uperjenih zoper projekt superlige. Predsednik Juventusa Andrea Agnelli med uničevanjem nogometne žoge. Foto: Guliverimage

"Bilo bi neodgovorno, če bi projekt opustili"

"Zavedamo se negativnih odzivov na celoten projekt in pripravljeni smo na dogovarjanje in na to, da ga spremenimo v zadovoljstvo celotne nogometne industrije. Bilo pa bi povsem neodgovorno, da bi projekt zaradi prej omenjenih pritiskov povsem opustili. Želimo ga nadaljevati, ampak v dialogu s Fifo in Uefo, vendar v normalnem tonu in brez groženj," so med drugim zapisali.

To pomeni, da pri Realu iz Madrida, Barceloni in Juventusu vztrajajo pri superligi, in to kljub temu, da je Uefa v primeru, da od projekta ne odstopijo in se ne vrnejo v Uefino družino, napovedala morebitne sankcije v višini vrtoglavih 100 milijonov evrov. Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je napovedal, da so bo Uefa z omenjenimi klubi ukvarjala naknadno.

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je napovedal, da se bo Uefa s kaznovanjem Reala, Barcelone in Juventuse ukvarjala naknadno. Foto: Guliverimage

Spomnimo: 12 največjih evropskih nogometnih klubov je 18. aprila napovedalo ustanovitev superlige, novega tekmovanja, kar je naletelo na ostre kritike in val zgražanja po vsem svetu. Devet klubov (Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan in Inter Milano) je že dan pozneje napovedalo odhod iz novega formata tekmovanja, se opravičilo navijačem in včeraj podpisalo sporazum za ponovno reintegracijo k Uefi.

Pri tem so se zavezali nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih, in priznavajo, da je bil projekt superlige napaka, za kar so se opravičili navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.

Klubi bodo ob pet odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili od ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež pa bo krovna zveza razdelila drugam. Obenem bodo z drugimi klubi podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi.