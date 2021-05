Deveterica nekdanjih superligašev podpisala sporazum z Uefo

"Pred dvema tednoma sem na kongresu Uefe dejal, da zahteva močno organizacijo, da prizna svojo napako, posebej v teh časih, ko ti sodijo po družbenih omrežjih. Ti klubi so naredili prav to," je zapisal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je predstavila sporazum za ponovno vključitev devetih od 12 klubov, ki so bili udeleženi v snovanju tako imenovane superlige. Uefin sporazum so podpisali Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan in Inter Milano, so sporočili z Uefe.

Omenjena deveterica je sodelovala pri ustanavljanju superlige in po številnih kritikah javnosti, nogometnih in drugih oblasti odstopila od projekta. Pri tem pa še vztrajajo pri Juventusu, Realu Madridu in Barceloni, ki jih bodo obravnavali Uefini disciplinski organi.

Deveterica priznava, da je bil projekt superlige napaka

Klubi, ki so podpisali sporazum, so se zavezali tudi nastopom v nacionalnih prvenstvih in Uefinih tekmovanjih, je Uefa zapisala v sporočilu za javnost. Deveterica s podpisom sporazuma priznava, da je bil projekt superlige napaka, za kar se opravičuje navijačem, nacionalnim zvezam, ligam, evropskim klubom in Uefi.

Ti klubi v tem sporazumu o reintegraciji brezpogojno priznavajo in sprejemajo zavezujočo naravo Uefinih statutov, ostajajo zavezani Uefinim klubskim tekmovanjem, v katerih bodo igrali, če si bodo to prislužili po športnih merilih, spet se bodo pridružili tudi združenju evropskih klubov (Eca) in naredili vse, da končajo svojo vpletenost v projekt superlige.

Kakšne so denarne kazni?

Obenem pa bodo z drugimi klubi - v znak dobre volje, kot pišejo pri Uefi - podarili skupno 15 milijonov evrov za dobrobit nogometa otrok in mladine v lokalnih skupnostih po Evropi (vključno z Veliko Britanijo).

Obenem bodo tudi ob pet odstotkov prihodkov, ki bi jih dobili iz ene sezone Uefinih tekmovanj, ta delež pa bo Uefa razdelila drugam.

Prav tako so se klubi zavezali visokim kaznim, če bodo iskali igranje v neavtoriziranih tekmovanjih, v tem primeru bodo plačali 100 milijonov evrov, če pa bodo kršili kakršno koli drugo zavezo iz tega sporazuma, pa jih čaka kazen v višini 50 milijonov evrov.

Trije še vztrajajo, Uefa se bo z njimi ukvarjala naknadno

"Pred dvema tednoma sem na kongresu Uefe dejal, da zahteva močno organizacijo, da prizna svojo napako, posebej v teh časih, ko ti sodijo po družbenih omrežjih. Ti klubi so naredili prav to," je zapisal predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Ta je dodal, da Uefa s tem sporazumom želi pustiti to poglavje za sabo in iti naprej v pozitivnem duhu. "Objavljeni ukrepi so ostri, toda Uefa ne bo zadržala ničesar od teh finančnih kazni. Vse bo vložila v mladinski in otroški nogomet v lokalnih skupnostih po Evropi," je še zapisal Čeferin.

Zaključil je, da so ti klubi hitro spoznali svojo napako in so pokazali, da se želijo zavezati evropskemu nogometu. "Ne moremo pa reči istega za klube, ki ostajajo vpleteni v tako imenovano superligo. Uefa se bo z njimi ukvarjala naknadno," je še zapisal Čeferin.

