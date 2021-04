Ni videti konca: Perez odločno odgovarja na besede Čeferina

Preučujejo nove korake za superligo

Florentino Perez se še vedno ne da in vztraja pri svojih stališčih. "Živimo v demokratični Evropi in nihče ne bi smel razmišljati o nečem takšnem. V tem trenutku preučujemo nove korake za superligo. Morda je najbolje, da v ligi igrajo štiri najboljše ekipe iz posamezne lige," je v uvodu povedal 74-letni Španec, ki ga po njegovem videnju skrbi za prihodnost današnjega nogometa.

"Nekaj moramo narediti. Mladi igralci odhajajo iz nogometa, ker jim je dolgočasen v primerjavi z drugimi stvarmi. Štiri milijarde ljudi po svetu gleda nogomet in polovica jih navija za klube iz superlige," je v intervjuju za španski as še povedal Perez.

Aleksander Čeferin je bil v petek jasen v svoji izjavi. Foto: Reuters

Čeferin je bil v petek jasen: Klubi se bodo morali odločiti

V petek je bil Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, ponovno jasen in odločen, da tisti klubi, ki bodo še naprej vztrajali v superligi, bodo izključeni iz lige prvakov. Vemo namreč, da Real Madrid, Juventus in Barcelona še vedno niso uradno odstopili.

"Kristalno jasno je, da se bodo klubi morali odločiti, ali so del superlige ali se imajo za evropski klub," je v telefonskem intervjuju za AP dejal Čeferin. "Če rečejo, da so superligaši, potem seveda ne morejo igrati lige prvakov ... In če so pripravljeni storiti nekaj takega, potem naj igrajo svoje tekmovanje," je bil jasen Čeferin.