Navijačem Arsenala prekipelo, Čeferin z ultimatom

Prvič po izstopu iz superlige je danes pred predstavnike sedme sile stopil trener Liverpoola Jürgen Klopp, ki se je med drugim obregnil ob nov sistem lige prvakov, ki je sprejet na ponedeljkovi seji Uefe. Med glavnimi spremembami je med drugim to, da bo namesto 32 nastopilo 36 ekip, vsaka ekipa pa bo v rednem delu odigrala vsaj deset tekem. "Vesel sem, da ne bo nič s superligo, a nov koncept lige prvakov mi ni preveč všeč. Zdaj bo namesto šest tekem na sporedu kar deset srečanj v že tako natrpanem urniku. Ob takšnih spremembah se nikoli ne povpraša trenerjev, igralcev in navijačev. Uefa nas ni nič vprašala, prav tako ne superliga. Vedno želijo, da igramo le več tekem. Kaj je razlog za nov koncept lige prvakov? Denar. Ne vem, kako se bomo spopadli s še več tekmami, to je nemogoče," je prepričan Nemec na klopi moštva iz mesta Beatlesov.

Foto: Reuters

Svoje neodobravanje sta že pred izrazila tudi nogometaš Manchester City Ilkay Gündogan in trener Cityja Pep Guardiola. "Liga prvakov je s tem, ko je dodala več tekem, boljša med dvema slabima izbirama," je zapisal Gündogan.

With all the Super League stuff going on... can we please also speak about the new Champions League format? More and more and more games, is no one thinking about us players?

The new UCL format is just the lesser of the two evils in comparison to the Super League...