"Uporniki" lahko tudi dve sezoni brez evropskih tekem

Največja možna kazen, ki lahko doleti 12 klubov, ki so se povezali v Superligo, je dvoletna izključitev iz tekmovanj pod okriljem Uefe. V zadnjih desetih dneh je Uefa opravila številne pogovore s klubi v želji, da bi bile kazni čim nižje in hkrati od njih zahtevala, da se odrečejo nadaljnjemu poskusu razvoja tega tekmovanja.

Real Madrid in njegov predsednik Florentino Perez vztrajata pri Superligi. Foto: Guliverimage

Od srede dalje je jasno, da so dosegli dogovor s sedmerico klubov - Arsenalom, Atleticom iz Madrida, Chelseajem, Liverpoolom, Manchester Cityjem, Manchester Unitedom in Tottenhamom. Blizu dogovora so tudi z milanskim Interjem. S preostalo četverico - Milanom, Barcelono, Realom iz Madrida in Juventusom zaenkrat ne napredujejo v pogovorih in zato obstaja možnost, da se bodo morali omenjeni klubi zagovarjati pri disciplinski komisiji Uefe. Med drugim se jim očita kršenje 51. člena pravilnika, ki govori o tem, da se klubi brez dovoljenja Uefe ne smejo povezovati v druge zveze.

Po poročanju ESPN bo projekt Superlige preklican, če iz nje izstopi devet izmed 12 klubov. Ravno zato Uefa nadaljuje s prepričevanjem preostalih klubov k prostovoljnemu odstopu od dogovora.

Čeferin že prej napovedal sankcije

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je dejal, da iščejo dialog z vsemi klubi, a da bodo vsi tudi kaznovani. "Obstaja razlika med angleškimi klubi, ki so prvi odstopili in priznali napako, in ostalimi. Zame tu obstajajo tri skupine. Angleška šesterica, ki je izstopila prva, nato Atletico, Milan in Inter, ki so odstopili nekoliko kasneje, in pa trojica (Real Madrid, Barcelona in Juventus), ki še vedno misli, da je Zemlja ravna in da Superliga še vedno obstaja," je dejal Čeferin in dodal, da obstajajo velike razlike med njimi, a da bodo prav vsi morali prevzeti določen del odgovornosti.

Preberite še: