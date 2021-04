Čeferin brez dlake na jeziku: Vztrajajo samo še tisti, ki verjamejo, da je Zemlja ploščata

Besedni pingpong med predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom in predsednikom t. i. superlige ter prvim možem španskega prvoligaša Reala Madrid Florentinom Perezom se nadaljuje. Čeferin je v pogovoru za britanski Daily Mail zoper Pereza in trojko, ki še vedno vztraja pri superligi, izstrelil še nekaj ostrih puščic.

Spomnimo – Evropska nogometna zveza (Uefa) in njen predsednik Aleksander Čeferin sta se v ponedeljek ostro odzvala na ustanovitev superlige, v kateri je bilo v začetni fazi 12 evropskih nogometnih velikanov, šest angleških, po trije španski in italijanski klubi. Prvi so se iz projekta, ki je sprožil val zgražanja in očitkov, da gre za ligo bogatih in požrešnih, umaknili angleški klubi, sledil je še odhod Atletica Madrid Jana Oblaka, Milana in Interja Samirja Handanovića, medtem ko trije klubi – Juventus, Barcelona in Real – vztrajajo pri novem superligaškem sistemu.

Medem ko večina nogometnih poznavalcev in zanesenjakov verjame, da je superliga pokopana, pa Perez vztraja pri tem, da še obstaja, le preoblikovati jo bo treba. Čeferinu je javno očital neprimerno obnašanje in kot kaže mu ta ne bo ostal dolžan.

Foto: Guliverimage

Med angleškimi klubi in preostalo šesterico je razlika velika

V pogovoru za britanski Daily Mail je Čeferin izjavil, da obstaja velika razlika med šesterico angleških klubov (Arsenal, Chelsea, Tottenham, Mancheter City in United ter Liverpool), ki so se prvi umaknili iz projekta in se za priključitev vanj javno opravičili (lastnik Liverpoola celo v videoizjavi, v kateri je nase prevzel vso odgovornost za napako in se posul s pepelom), od preostale šesterice.

"Oni (angleški klubi, op. a.) so se prvi umaknili iz projekta in priznali svojo napako. Res moraš biti velik, da priznaš, da si se zmotil. Zame obstajajo tri skupine znotraj te dvanajsterice: angleška šesterica, nato trije klubi (Atletico, AC Milan in Inter), ki so izstopili za njimi, in na koncu še tisti, ki verjamejo, da je Zemlja ploščata in da superliga še zmeraj obstaja. Tukaj je velika razlika, ampak vsi bodo nosili svoj delež odgovornosti. Na kakšen način, bomo še videli," je dejal Čeferin. Dopustil je tudi možnost, da bi zadnjo skupino klubov doletela tudi prepoved nastopanja v ligi prvakov.

Foto: Guliverimage

Uefa bi znova razmislila o reformi lige prvakov

Čeferin je še dejal, da je UEFA pripravljena ponovno proučiti reformo lige prvakov, ki med drugim predvideva povečanje števila udeležencev z 32 na 36 ekip od leta 2024, kar sta že kritizirala Jurgen Klopp in Pep Guardiola. Čeferin je v zvezi s tem poudaril, da to spremembo zagovarjajo lastniki klubov, in pojasnil, da manj tekem pomeni manj denarja za trenerje in igralce. Napovedal je še, da se želi srečati s skupinami navijačev, ki so prejšnji teden lobirale pri britanskem premierju Borisu Johnsonu, in razmišlja, kako bi njihov glas vključili v Uefine strukture.