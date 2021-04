Znano, koliko je zaslužil Aleksander Čeferin

V zadnjih dneh smo bili priča vojni med Uefo Aleksandra Čeferina in predsedniki nekaterih evropskih klubov, ki so si želeli ustanoviti superligo. Med najbolj glasnimi zagovorniki novega tekmovanje je še vedno predsednik Reala Florentino Perez, ki je med drugim prvemu možu Uefe očital tudi to, da njegova plača ni javno dostopna. Pa je res tako?

Predsednik Real Madrida Florentino Perez se je v zadnjih dneh v javnih nastopih dotaknil številnih tem. Med drugim je bil glavna tarča njegovih besednih napadov predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin s svojimi javnimi kritikami, uperjenimi proti ravnanju Andree Agnellija, ki jih je Perez označil za nedopustne. Beseda pa je nanesla tudi na zaslužke vodilnih mož Uefe.

''Zakaj niso podatki o plačah funkcionarjev Uefe javno dostopni? Zakaj se v obdobju pandemije novega koronavirusa niso znižali prejemki? Potrebujemo večjo preglednost. Vemo, kakšna je plača LeBrona Jamesa (ameriški košarkarski zvezdnik, op. p.), ne vemo pa, kakšna je plača predsednika Uefe,'' je dejal Perez. "Moja plača je javna ... In ne vem, koliko zaslužijo v Uefi. Zakaj je tako," se je v intervjujih spraševal Perez, ki je imel odgovore ves čas na dlani.

Florentino Perez se je obregnil tudi ob plače vodilnih na Uefi. Foto: Reuters

Kot poroča italijanski spletni portal Calcio&Finanza, so podatki o plačah vodilnih na Uefi javno dostopni. Prejemki, ki jih izplačujejo članom izvršnega odbora, so v javnosti dostopni v okviru proračuna Evropske nogometne zveze. Ti podatki kažejo, da je predsednik Uefe Aleksander Čeferin za sezono 2019/20 – v kar niso všteti dodatki – prejel plačo v višini 2.421.539 bruto švicarskih frankov (približno 2,19 milijona evrov).

Generalni sekretar Uefe Theodore Theodoridis pa je brez dodatkov prejel 1.356.924 bruto frankov (1,23 milijona evrov). Kar zadeva izvršni odbor Uefe, je podpredsednik prejel 237.500 evrov bruto, preostali člani pa 152 tisoč evrov bruto, s prostovoljnim 20-odstotnim zmanjšanjem v mesecih pandemije.

Kot še kažejo podatki, sta se kljub pandemiji plači predsednika in generalnega sekretarja Uefe v zadnji sezoni zaradi dodatkov v obdobju pandemije zvišali, nižje pa so bile plače podpredsednika in drugih izvršnih članov Uefe, ti so v znižanje privolili prostovoljno. Bruto plača Čeferina se je v primerjavi s sezono 2018/19 povišala za približno 500 tisoč frankov (približno 450 tisoč evrov). Theodoridisova plača pa se je zaradi bonusov zaradi pandemije zvišala za 181.294 frankov (164 tisoč evrov).

Plače podpredsednika in preostalih članov izvršnega odbora pa so bile nižje za približno 12.500 evrov (250 tisoč evrov v 2018/19) oziroma osem tisoč evrov (160 tisoč evrov v 2018/19).

