Čeferin predstavil pokal, o katerem bosta sanjala tudi Maribor in Olimpija

Skupno bo v novo tekmovanje vključenih 184 klubov, 32 jih bo igralo v skupinskem delu. V tekmovanju bo vsaj po en klub iz vsake od 55 nacionalnih zvez članic Uefe.

Slovenske barve bodo v uvodnem krogu kvalifikacij zastopali trije klubi. Dva predstavnika sta že znana, to sta podprvak Prve lige Telekom Slovenije Maribor in pa tretjeuvrščena Olimpija, zadnja evropska vozovnica pa bo pripadla ali četrtouvrščenimi Domžalami ali pa Celju, če bo ta v torek v finalu pokala Slovenije premagal zeleno-bele iz Ljubljane. Novopečeni slovenski prvak Mura bo evropsko pot v novi sezoni začel v kvalifikacijah za ligo prvakov, če pa bo tam neuspešen, ga čaka popravni izpit prav v konferenčni ligi.

🏆 A new member of the family for 2021/22 - introducing the new UEFA Europa Conference League trophy.



Standing 57.5cm tall and weighing 11kg, the trophy consists of 32 hexagonal spines twisting and curving from the trophy base.