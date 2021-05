Neverjetno, kaj je uspelo Šporarju na Portugalskem!

Nogometna sezona 2020/21 je osrečila številne slovenske legionarje, ki so pomagali svojim klubom do mnogih lovorik. Najbolj odmevni sta osvojila vratarska junaka Jan Oblak (Atletico) in Samir Handanović (Inter), ki sta bila najboljša v Španiji in Italiji, v nedeljo zvečer pa je do pokalne lovorike z Brago na Portugalskem prišel Andraž Šporar in sklenil nenavadno sezono, v kateri je sodeloval kar pri treh lovorikah!