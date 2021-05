Končno! Chelsea in Leicester danes za lovoriko pred 21 tisoč navijačev.

Danes se bosta na Wembleyju za angleško pokalno lovoriko pomerila Chelsea in Leicester City. V angleškem prvenstvu sta trenutno na tretjem in četrtem mestu, ki zagotavlja nastop v ligi prvakov, modre pa čaka 29. maja še veliki vrhunec, finale lige prvakov proti Manchester Cityju! Dvoboj bo spremljalo kar 21 tisoč navijačev, največ, odkar se Anglija spopada s koronakrizo.

Tribune Wembleyja v finalu FA, najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, danes še zdaleč ne bodo prazne. Vrata kultnega angleškega stadiona v 140. finalu angleškega pokala FA se bodo odprla za okrog 21 tisoč navijačev, kar bi lahko pričaralo ozračje, na kakršnega so nogometaši v obdobju pandemije koronavirusa že skoraj pozabili. To bo največje število gledalcev na nogometni tekmi v Angliji po marcu 2020, vstop pa bo omogočen le navijačem, ki bodo prišli na stadion z največ 36 ur starim negativnim testom na novi koronavirus. To bo tudi ''generalka'' za dvoboje evropskega prvenstva, ki bodo prihodnji mesec odigrani na Wembeyju. Prejšnji mesec je finale angleškega ligaškega pokala med Manchester Cityjem in Tottenhamom spremljalo 8 tisoč gledalcev.

Lisice prvič v finalu po 52 letih

Trener Chelseaja Thomas Tuchel je specialist za osvajanje pokalnih tekmovanj. V Nemčiji je bil najboljši z Borussio Dortmund, v Franciji pa s PSG. Danes bo skušal osvojiti pokal še z Londončani. Po petih tednih lahko ponovno računa na hrvaškega reprezentanta Matea Kovačića, med vratnicama pa se bo namesto Edouarda Mendyja, ki se lahko pohvali z izvrstno sezono, znašel rezervni čuvaj mreže Kepa.

Jamie Vardy in Brendan Rodgers bi lahko danes z Leicester Cityjem pisala zgodovino. Foto: Reuters

Pri Leicester Cityju se trudijo, da bi izkušeni branilec Jonny Evans odpravil poškodbo pete, zaradi katere je izpustil zadnji dve tekmi lisic. Leicester se je prebil v finale prvič po letu 1969. Danes lahko osvoji svojo prvo pokalno lovoriko. Je edini izmed 24 angleških prvakov, ki še ni osvojil pokala FA. Trener Brendan Rodgers lahko tako danes z lisicami piše zgodovino.

Chelsea se bo potegoval za že deveto pokalno lovoriko. Kar sedem jih je osvojil v tem stoletju. Največ pokalnih lovorik ima sicer Arsenal (14), na večni lestvici pa je blizu topničarjev Manchester United (12).

Verjetni začetni postavi: Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Thiago, Rudiger; James, Kante, Kovačić, Alonso; Ziyech, Mount; Werner

Leicester City: Schmeichel; Evans, Fofana, Soyuncu; Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne; Maddison; Vardy, Iheanacho