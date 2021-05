Leicester na Old Traffordu poskrbel, da je City že prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Angleško prvenstvo, 36. krog in prestavljene tekme

Nogometaši Leicester Cityja so na tekmi 36. kroga angleškega prvenstva v derbiju ugnali Manchester United (2:1), kar pomeni, da je vodilnega Manchester Cityja na vrhu ne more ujeti nihče več in je že prvak.