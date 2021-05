Salzburgu osmi zaporedni naslov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši RB Salzburga so si dva kroga pred koncem avstrijskega prvenstva že zagotovili naslov državnega prvaka. To je zanje še osmi zaporedni naslov, potem ko so najbližjega zasledovalca, dunajski Rapid, premagali z 2:0. Oba zadetka je dosegel Patson Daka.