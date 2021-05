Neverjetna tekma na Reki, po kateri so Dinamu nadeli novo krono #video

Nogometaši zagrebškega Dinama so si z zmago 5:1 nad Rijeko zagotovili naslov hrvaškega prvaka že tri kroge pred koncem prvenstva. To je bila ena izmed najbolj nenavadnih tekem sezone. Zaznamovalo jo je marsikaj. Od zgodnjega vodstva Rečanov, za katere je po 20 sekundah zadel v polno nekdanji zmaj Luka Menalo, do izjemnega preobrata gostov in kar treh avtogolih nogometašev Rijeke!

Pri slovenskih južnih sosedih, kar se tiče klubskega nogometa, nič novega. Zagrebški Dinamo ostaja najboljši v državi. V tej sezoni mu je dolgo časa povzročal težave Osijek, za katerega nastopata tudi slovenska reprezentanta Damjan Bohar in Mario Jurčević, vodi pa ga nekdanji strateg Dinama Nenad Bjelica, a Slavonci v zadnjih tednih niso mogli slediti visokega ritma Zagrebčanov. Modri so si priigrali tako veliko prednost, da so ubranili naslov že tri kroge pred koncem.

Na gostovanju na Reki jim sprva ni kazalo najboljše. Zgolj po 20 sekundah je njihovo mrežo zatresel Luka Menalo, sicer njihov nogometaš, a posojen Rijeki. Nekdanji as Olimpije je tako ekspresno popeljal v vodstvo Rijeko, ki se bori za četrto mesto na Hrvaškem (ima točko prednosti pred Hajdukom). Ta bo peljal v Evropo, če Istra v finalu pokala ne bo presenetila Dinama.

Rečani so zadržali prednost skoraj do konca prvega dela. Takrat so gostje pred avtogola Nina Galovića izenačili na 1:1, v nadaljevanju pa je sledila rapsodija v modrem. Dinamo je dosegel kar štiri zadetke, v polno je zadel tudi letošnji evropski junak Zagrebčanov Mislav Oršić (trije zadetki v mreži Tottenhama za napredovanje v četrtfinale evropske lige), v polno je zadel tudi Josip Mišić, lastno mrežo pa sta zatresla še Luka Capan in Andrija Vukčević.

Kako so nogometaši Dinama proslavili nov naslov hrvaškega prvaka na Reki:

Rijeka, ki jo je večino sezone 2020/21 vodil Simon Rožman, je tako pod vodstvom Gorana Tomića doživela hud poraz. Dinamu je do visoke zmage, po kateri je sledilo veliko slavje v slačilnici, pomagal tudi slovenski reprezentant Petar Stojanović. Odigral je 72 minut, pri poražencih pa je Adam Gnezda Čerin odigral še sedem minut več.

Dinamo je osvojil že 22. naslov državnega prvaka v obdobju hrvaške samostojnosti. Tri kroge pred koncem imajo deset točk prednosti pred Osijekom.