PSG do nove pokalne lovorike

Paris Saint-Germain je zmagovalec francoskega nogometnega pokala za sezono 2020/21. V finalu na stadionu St. Denis so Parižani z 2:0 premagali Monaco in še 14. osvojili bolj prestižno od obeh pokalnih lovorik v državi. V ligaškem pokalu so slavili devetkrat.