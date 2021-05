Bayern po ničli Kamplovih do devetega zaporednega naslova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bayern München je v 32. krogu nemškega prvenstva tudi teoretično še devetič zapored in skupno že 31. osvojil bundesligo. Po spodrsljaju na gostovanju pri Mainzu v prejšnjem krogu je tokrat Münchenčanom pomagala Borussia Dortmund, ki je na derbiju s 3:2 ugnala RB Leipzig Kevina Kampla, ki po porazu ne more več prehiteti vodilne ekipe. To danes čaka še obračun z Borussio Mönchengladbach.