Borussia v nemškem finalu ponižala Kamplove

Nogometaši Borussie Dortmund so na praznem Olimpijskem stadionu v Berlinu v finalu nemškega pokalnega tekmovanja nadigrali RB Leipzig. Zmagali so s 4:1 in petič osvojili pokalno lovoriko. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je za rdeče bike odigral 62 minut in ostal praznih rok proti nekdanjemu klubu.

Rumenio-črne je v vodstvo popeljal mladi Anglež Jadon Sancho. Otočan je finalni dvoboj zaznamoval z dvema zadetkoma in podajo. Foto: Reuters

Nemški prvak je že dolgo znan. Že devetič zapored je najboljši Bayern München. V pokalu se Bavarcem ni uspelo prebiti tako daleč. V šestnajstini finala jih je presenetil drugoligaš Kiel, ki se je nato prebil vse do polfinala, tam pa visoko z 0:5 klonil proti Borussii Dortmundu. Rumeno-črni so se tako prebili v svoj deseti finale pokalnega tekmovanja, nato pa odlično formo v pokalu kronali še s preprečljivo zmago v finalu, kjer so nadigrali RB Leipzig in se razveselili pete pokalne lovorike.

Erling Braut Haaland spada med najbolj cenjene napadalce na svetu. Foto: Reuters

Junaka srečanja sta postala dvakratna strelca Jadon Sancho in Erling Blaut Haaland, z dvema podajama pa je izstopal kapetan Marco Reus.

Rdeči biki, ki so nastopili v posebnih dresih, so želeli pisati zgodovino, saj še niso osvojili nobene lovorike v Nemčiji. V finalu pokala so zaigrali drugič. Leta 2019 jih je ugnal Bayern, dve leti pozneje pa Borussia Dortmund. Nekdanji slovenski reprezentant Kevin Kampl je odigral 62 minut, za zdaj pa je svoji edini klubski lovoriki osvojil v Avstriji, ko je branil še barve Salzburga.

Veselje dvakratnega strelca Erlinga Brauta Haalanda. Foto: Reuters

Rdeči biki so tako izgubili z Dortmundom še drugič v tem tednu. Konec prejšnjega tedna so v bundesligi izgubili z 2:3 (dva zadetka za zmagovalce je prispeval Jadon Sancho). To je bila še zadnja priložnost za mladega trenerja Juliana Nagelsmanna, da z Leipzigom osvoji lovoriko. Po koncu sezone se namreč seli v München.