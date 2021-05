Borac po desetih letih ponovno na vrhu

Za ekipo iz Banjaluke je letošnji naslov prvaka šele drugi doslej, prvič so bili nogometaši tega kluba prvaki v sezoni 2010/11. Borac si je z zmago zagotovil nastope v kvalifikacijah za ligo prvakov, FK Sarajevo pa bo kot drugo uvrščeni nastopal v kvalifikacijah za evropsko ligo. Kandidati za preostalo prosto mesto v omenjenem tekmovanju so še Velež, ki ima 58 točk in na tretjem mestu za dve beži Zrinjskemu in Širokem Brijegu.

Gola za zmago Borca na današnjem srečanju sta dosegla Stojan Vranješ v 37. in Moraitis Panagiotis v 59. minuti srečanja.

