Olimpija sedmič ali Celje drugič?

V torek bo padel zastor nad sezono 2020/21 v Sloveniji. V finalu pokala se bosta na koprski Bonifiki ob 20.45 pomerila Olimpija in Celje. Tekma morda nekoliko več prinaša Celjanom, saj se poleg pokala borijo tudi za evropsko vozovnico, medtem ko Olimpija po ponesrečenem zaključku prvenstva lovi edino preostalo lovoriko. Pred tem bomo v Kopru spremljali tudi ženski finale.

Celjani bodo v velikem finalu nastopali desetič, veselili pa so se zgolj v sezoni 2004/05. Olimpija na drugi strani je pokalno tekmovanje osvojila šestkrat, nazadnje pred dvema letoma. To bo druga tekma omenjenih moštev v zelo kratkem času, saj sta se finalista srečala pred tednom dni, ko so Celjani doma slavili kar s 4:0. V preostalih dvobojih v prvenstvu je bila sicer uspešnejša Olimpija, saj je iztržila dve zmagi in remi.

Celje v formi, Olimpijo muči neučinkovitost

Celjanom je še nedolgo nazaj kazalo, da se bodo za obstanek v ligi morali boriti v dodatnih kvalifikacijah, nato pa se je, po prihodu Agrona Šalje na klop, krivulja njihovih rezultatov dvignila, in prav v zadnjem krogu so si v medsebojnem dvoboju s Koprom zagotovili obstanek med elito. Olimpija pa je na drugi strani v veliki rezultatski krizi, saj na zadnjih šestih tekmah ni slavila niti enkrat. V zadnjih petih krogih so ljubljanski nogometaši zabili vsega en zadetek.

Goran Stanković: Cilji so vedno največji

V Ljubljani se zato zavedajo, kaj prinaša torkovo srečanje. "Za Olimpijo je vsaka tekma pomembna. Resda smo bili v igri za obe lovoriki. Toda prvenstvo je končano, če potegnem črto, je bila mogoče celo uspešna, glede na to, da smo vključevali mlade. So pa cilji vedno največji," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal trener Olimpije Goran Stanković.

Timi Max Elšnik: Šli bomo na polno

Se bo najboljši mladi igralec sezone s soigralci v torek veselil pokalne lovorike? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik se zaveda, da se zaključek prvenstvene sezone ni odvil po njihovih željah, a dodal, da za katerokoli finale ne potrebuješ nobene dodatne motivacije: "Šli bomo na polno. Pozabiti moramo zadnje tekme. S pravim pristopom lahko pridemo do zmage in osvojimo za klub zelo pomembno lovoriko," je povedal in dodal, da ga veseli, da bodo na tekmi lahko tudi navijači, saj ti dajo dodaten zagon.

Agron Šalja: Nismo favoriti, a oboji imamo enake možnosti

Strateg Celja Agron Šalja, ki se mu je s fanti uspelo obdržati v prvoligaški konkurenci, pa je pred spopadom za pokalno lovoriko dejal: "Danes so misli že usmerjene v torkovo finalno tekmo. Pomembno je, da se čim bolje pripravimo na tekmo in smo osredotočeni. Rekel pa bi, da imamo oboji enake možnosti. Verjamemo vase, da pa bi bili favoriti, pa bi prej rekel, da je to Olimpija glede na zgodovino."

Pokal Slovenije, finale (moški) Torek, 25. maj

20.45 Celje - Olimpija

Že prej tudi ženski finale

Ob 15.00 se bosta, prav tako na Bonifiki, za pokalno lovoriko pri dekletih pomerili najboljši moštvi državnega prvenstva. Državne prvakinje Nona Pomurje Beltinci bodo napadale dvojno krono, načrte pa jim bo poskušala pokvariti Olimpija. Ekipi sta se nazadnje srečali včeraj, uspešnejše pa so bile Ljubljančanke.

"Ekipo sestavljamo že lep čas, tako da smo na neki ravni tudi mi. Veselim se pokala, Slovenija bo videla, da se igra dober nogomet tudi v ženski konkurenci. Mi pričakujemo zmago, bo pa seveda slavil tisti, ki bo dal več golov," je pred dvobojem dejal trener Olimpije Miki Kondič.

Pomurke lovijo dvojno krono. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Njegov kolega na klopi Pomurja Sandi Bauer pa je dodal: "Pokal je specifično tekmovanje. Odločala bo dnevna forma. Želimo pa si, da bi tudi pokal enkrat veljal nekaj pri puncah, tudi s kakšno finančno spodbudo, da ni zgolj za prestiž. V tem trenutku tega še ni." Njegova varovanka Špela Kolbl pa ga je dopolnila: "Včeraj smo igrale slabo, moramo pa se zbrati in zaigrati tako, kot znamo, potem zmaga ne bo vprašljiva."

Pokal Slovenije, finale (ženske) Torek, 25. maj

15.00 Olimpija - Nona Pomurje Beltinci

Dosedanji zmagovalci pokala (moški) 1991/1992: MARIBOR BRANIK

SCT Olimpija - Maribor Branik 3:4 (0:0, 0:0) - po enajstmetrovkah 1992/1993: SCT OLIMPIJA

Publikum - SCT Olimpija 1:2 (0:1) 1993/1994: MARIBOR BRANIK

Mura - Maribor Branik 1:0 (1:0)

Maribor Branik - Mura 3:1 (1:0) 1994/1995: MURA

Publikum - Mura 1:1 (0:0)

Mura - Publikum 1:0 (0:0) 1995/1996: SCT OLIMPIJA

Primorje - SCT Olimpija 0:1 (0:1)

SCT Olimpija - Primorje 1:1 (1:0) 1996/1997: MARIBOR BRANIK

Primorje - Maribor Branik 0:0

Maribor Branik - Primorje 3:0 (2:0) 1997/1998: RUDAR

Primorje - Rudar 2:1 (2:0)

Rudar - Primorje 3:0 (1:0) 1998/1999: MARIBOR TEATANIC

SCT Olimpija - Maribor Teatanic 2:3 (0:0)

Maribor Teatanic - SCT Olimpija 2:0 (1:0) 1999/2000: SCT OLIMPIJA

Korotan - SCT Olimpija 2:1 (1:1)

SCT Olimpija - Korotan 2:0 (1:0) 2000/2001: HIT GORICA

Olimpija - HiT Gorica 1:0 (1:0)

HiT Gorica - Olimpija 4:2 (1:0) 2001/2002: HIT GORICA

HiT Gorica - Aluminij 4:0 (2:0)

Aluminij - HiT Gorica 1:2 (0:0) 2002/2003: VEGA OLIMPIJA

Vega Olimpija - CMC Publikum 1:1 (0:1)

CMC Publikum - Vega Olimpija 2:2 (1:0) 2003/2004: MARIBOR PIVOVARNA LAŠKO

Maribor Pivovarna Laško - Dravograd 4:0 (3:0)

Dravograd - Maribor Pivovarna Laško 4:3 (1:2) 2004/2005: CMC PUBLIKUM

CMC Publikum - HIT Gorica 1:0 (0:0) 2005/2006: ANET KOPER

Anet Koper - CMC Publikum 6:4 (1:0, 1:1) - po enajstmetrovkah 2006/2007: KOPER

Koper - Maribor 1:0 (0:0) 2007/2008: INTERBLOCK

Interblock - Maribor 2:1 (1:0) 2008/2009: INTERBLOCK

Interblock - Luka Koper 2:1 (1:0) 2009/2010: MARIBOR

Maribor - Domžale 3:2 (1:2, 2:2) 2010/2011: DOMŽALE

Domžale - Maribor 4:3 (2:1) 2011/2012: MARIBOR

Maribor - Celje 5:4 (2:2, 1:1, 1:0) - po enajstmetrovkah 2012/2013: MARIBOR

Maribor - Celje 1:0 (1:0) 2013/2014: GORICA

Gorica - Maribor 2:0 (0:0) 2014/15: LUKA KOPER

Luka Koper - Celje 2:0 (1:0) 2015/16: MARIBOR

Maribor - Celje 9:8 (1:1, 1:1, 2:2) - po enajstmetrovkah 2016/17: DOMŽALE

Domžale - Olimpija 1:0 (0:0) 2017/18: OLIMPIJA

Aluminij - Olimpija 1:6 (0:2) 2018/19: OLIMPIJA

Olimpija - Maribor 2:1 (1:0) 2019/20: MURA

Nafta 1903 - Mura 0:2 (0:0)

