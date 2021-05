Odprt boj za ligo prvakov in evropsko ligo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Leicestra so v boju za ligo prvakov trenutno v najtežjem položaju.

V Angliji bo v zadnjem krogu še zelo napeto. Chelsea, Liverpool in Leicester se bodo udarili za dve mesti v ligi prvakov, hud boj pa se obeta tudi za mesta, ki še peljejo v evropsko ligo.

Kot je to že v navadi, se bodo vse tekme zadnjega ligaškega kroga začele ob isti uri. V nedeljo ob 17.00 bomo tako spremljali zaključek Premier lige, kjer sta določeni zgolj prvi dve mesti, ki ju zasedata manchesterska rivala City in United. Jasno je tudi, da se od najmočnejše angleške lige poslavljajo Fulham, WBA in Sheffield United, zanimivo pa bo v boju za preostale evropske vozovnice.

Angleško prvenstvo, 38. krog Nedelja, 23. maj

17.00 Arsenal - Brighton & Hove Albion

17.00 Aston Villa – Chelsea

17.00 Fulham – Newcastle United

17.00 Leeds United – West Bromwich Albion

17.00 Leicester City – Tottenham Hotspur

17.00 Liverpool – Crystal Palace

17.00 Manchester City – Everton

17.00 Sheffield United – Burnley

17.00 West Ham United – Southampton

17.00 Wolverhampton Wanderers – Manchester United

Najboljši strelci: 22 - Kane (Tottenham), Salah (Liverpool),

18 – Fernandes (Man Utd),

17 – Son Heung-Min (Tottenham),

16 – Calvert-Lewin (Everton), Bamford (Leeds United),

13 – Lacazette (Arsenal), Vardy (Leicester), Watkins (Aston Villa)

...

