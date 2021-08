Šok v Barceloni: Messi se poslavlja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novico o tem, da pogajanja med klubom in Messijem o nadaljevanju sodelovanja niso bila uspešna, so popoldne prvi sporočili nekateri španski mediji, tik pred 20. uro pa jo je na Twitterju uradno potrdil tudi klub.

Barcelona je danes v sporočilu za javnost zapisala, da Messi ne bo ostal v klubu "zaradi finančnih in strukturnih ovir". Kot poročata španski časnik Mundo Deportivo ter agencija AFP, ki povzemata to uradno sporočilo, pa je vzrok, da strani nista našli skupnega jezika, v statutu španske nogometne lige.

Argentinec je bil sicer od 1. julija prost igralec, potem ko se je iztekla njegova pogodba z Barcelono. Tako Messi kot Barcelona naj bi sicer izrazila pripravljenost za podaljšanje sodelovanja, toda podpisa pogodbe nista mogla uresničiti zaradi ekonomskih in strukturnih ovir, povezanih s špansko ligo. Zaradi takšne situacije pa je Messi sklenil, da kariere ne bo nadaljeval pri Barceloni.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021

Messi je sicer dva tedna po tem, ko je postal prost igralec, s katalonsko ekipo sklenil nov dogovor, tudi v dogovoru z znižanjem plač zaradi finančnih težav kluba, a kot kaže se je zdaj zalomilo. Obe strani sta izrazili obžalovanje, ker je prišlo do tega, saj je bila želja tako kluba kot igralca, da bi lahko še naprej nastopal za blaugrano. "Obe strani obžalujeta, da ne moreta biti izpolnjeni želji tako kluba kot igralca. Klub se Messiju zahvaljuje za ves njegov doprinos h ekipi in mu želi vse najboljše tako na njegovi osebni kot nogometni poti," so še zapisali pri Barceloni.

