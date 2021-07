Poglejte, kako je Messi presenetil 100-letnega navijača #video

Don Hernan je pred dnevi praznoval častitljiv jubilej –100. rojstni dan –, njegov vnuk Julian Mastrangelo pa je poskrbel, da je zgodba o njegovem dedku in vestnem zapisovanju zadetkov prišla tudi do Messija, ki se mu je posebej za to priložnost oglasil preko videosporočila.

Gospod najprej ni mogel dojeti, kaj gleda na telefonskem zaslonu, a ko se je zavedel, da je na drugi strani ekrana Messi in da mu je prav on čestital za vstop v novo stoletje življenja, ga je to zelo ganilo.

El abuelito se llama Hernán, tiene 100 años y cada vez que Messi hace un gol, lo anota en un cuaderno. Lionel se enteró y después de salir campeón de la Copa América, le mandó un saludo, a través de un video.



Agarren pañuelos. pic.twitter.com/t7EXeDAXeE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2021

"Zdravo, Hernan. Zgodba o tebi je prišla do mene in zdelo se mi je noro, da vse moje zadetke spremljaš na tak način. Želim ti poslati velik objem in se ti zahvaliti za to, kar počneš, zato, ker me spremljaš in ker mi želiš samo najboljše. Upam, da se kmalu vidimo," je sporočil nogometni velemojster, ki je pred dnevi z reprezentanco Argentine osvojil naslov prvaka južnoameriškega nogometnega prvenstva in s tem tudi prvo lovoriko v državnem dresu.

"Moj dedek se ne spozna na sodobno tehnologijo. Nima ne telefona, ne interneta, ne računalnika. Vsak Messijev gol si zapiše v beležko. Spremlja prav vse njegove tekme z Barcelono. Če se zgodi, da si tekme ne more ogledati na televiziji, me pokliče in vpraša, koliko golov je zabil," je za argentinske medije ozadje zgodbe pojasnil vnuk gospoda Hernana. Če je Hernanova statistika pravilna, in ne dvomimo, da je, bi moral imeti v svoji beležnici zabeleženih 844 golov.

Gospod Hernan s svojim vnukom, ki je poskrbel, da je dedkova zgodba prišla do Messija: