Lionel Messi prekinja molk

Vse več je namigov in govoric, da se bo Lionel Messi po 21 letih, ki jih je prebil pri katalonskem velikanu, preselil v Pariz. Argentinec bi lahko šel po stopinjah nekdanjega soigralca Neymarja, ki se je pred leti odločil za selitev iz Barcelone na Park princev, kjer z bogatim francoskim klubom še ni osvojil tistega, česar si klubsko vodstvo, sestavljajo ga zlasti premožni Katarci, najbolj želi. PSG je osvojil kopico domačih lovorik, v ligi prvakov pa dlje od poraza v finalu (2020 proti Bayernu) ni prišel. Neuspehi, zlasti tisti v Evropi, so botrovali tudi nezadovoljstvu Messija, ki je v zadnjih letih pri Barceloni pogrešal odmevnejše uspehe.

PSG bo danes odigral uvodno tekmo prvenstvene sezone 2021/22, v kateri se želi vrniti na vrh francoskega prvenstva. V prejšnji sezoni ga je presenetljivo prehitel Lille, Parižani, ki so poleti zvezdniški zasedbi že dodali kar nekaj zelo atraktivnih imen (Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos in Georginio Wijnaldum), pa so se trdno odločeni vrniti na francoski prestol. Foto: Reuters

Katalonci so ostajali brez največjih lovorik, Argentinec pa je doživljal hude neuspehe, zlasti v ligi prvakov. V prejšnji sezoni je Barcelono v osmini finala prepričljivo izločil PSG, ki bi se lahko, takšen razplet napoveduje vse več medijskih zapisov, kmalu pridružil Parižanom.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference



O tem bo več jasnega kaj kmalu, najverjetneje že v nedeljo ob 12. uri, ko bo Messi spregovoril na novinarski konferenci. To bo prvič, odkar je Barcelona šokirala navijače z novico, da zaradi objektivnih težav (finančne in strukturne ovire – nespoštovanje pravil španske lige) ne bo podaljšala sodelovanja z Argentincem, javno spregovoril o svoji usodi.

Al Thani really announced Messi pic.twitter.com/zWD8uHEkFH — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) August 6, 2021

O tem, da bo Messi nadaljeval kariero v Parizu, že prepričuje javnost Khalid bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani, brat lastnika PSG. "Pregovori so bili uspešni, kmalu bo sledilo predstavljanje Messija v Parizu," je prek socialnih omrežij sporočil katarski mogotec. Goal javlja, da so pri francoskem podprvaku demantirali navedbe Al-Thanija, a vseeno dodaja, da bo Messi skoraj zagotovo nadaljeval kariero v Franciji.

Najprej novinarska konferenca, nato Barcelona proti Juventusu

Lionel Messi je to poletje končno z Argentino osvojil veliko tekmovanje, postal je južnoameriški prvak. Foto: Reuters V nogometnem svetu tako prevladuje mnenje, da bo potrdil številne govorice in označil prestop k PSG. S tem bi dokončno padla v vodo možnost, ki je bila zlasti aktualna lani, ko je po bolečem polomu proti Bayernu (2:8) in nestrinjanju z delom takratnega predsednika Barcelona Joseja Marie Bartomeuja presenetil z napovedjo o morebitnem odhodu iz Barcelone. Takrat je zanj veliko zanimanje pokazal zelo bogati angleški prvak Manchester City, ki ga vodi Josep Guardiola, a je Messi potem ko je postalo jasno, da bi moral City poravnati neverjetno visoko odškodnino, ta bi znašala kar 700 milijonov evrov, le ostal na Camp Nouu.

V prejšnji sezoni je z Barcelono osvojil le španski pokal. Po koncu sezone mu je potekla pogodba s Katalonci, a je predsednik Joan Laporta, ki je v odličnih odnosih z zastopniki 34-letnega superzvezdnika, pomirjal navijače, češ da bo Messi ostal zvest Barceloni. Argentinec je resnično nameraval podaljšati zvestobo Barceloni, omenjala se je možnost sklenitve petletne pogodbe, a je nato zadolženi katalonski klub, ki se že dalj časa nahaja v rdečih številkah, v četrtek presenetil svet z novico, da Messi po 21 letih ne bo več nosil dresa Barcelone.

Zadnja izmed 35 lovorik, ki jo je Messi osvojil z Barcelono, je letošnji španski pokal. Foto: Reuters

Barcelona bo tako nedeljski dan začela s še kako zanimivo "poslovilno" novinarsko konferenco, na kateri bi bilo lahko zelo čustveno, zvečer pa se bodo izbranci Ronalda Koemana v dvoboju za pokal Joan Gamper na Camp Nouu pomerili proti Juventusu.

Messi je v dresu Barcelone osvojil kar 35 lovorik. Šestkrat je bil izbran za najboljšega nogometaša sveta, prejemnika zlate žoge (Ballon d'Or). Strelske rekorde je podiral kot za stavo, zgolj v dresu Barcelone je na 778 nastopih dosegel kar 672 zadetkov, desetkrat je postal španski prvak, štirikrat evropski, letos pa se mu je izpolnila še velika želja, ko je z Argentino osvojil prvo veliko lovoriko. Postal je južnoameriški prvak.