Messi in PSG dosegla dogovor, Argentinec je že na poti v Pariz

Šestkratni najboljši nogometaš sveta bi moral po poročanju L'Equipa danes zvečer opraviti zdravniški pregled v Parizu in nato podpisati dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za eno sezono. Zaslužil naj bi okoli 35 milijonov evrov.

