Brez Messija le še bleda senca stare slave, Oblak napada španski rekord

Odhod portugalskega superzvezdnika Cristiana Ronalda leta 2018 iz Real Madrida v Juventus je bil prvi udarec tekmovanju, ki je dolga leta z uspehi Barcelone in Real Madrida veljalo za najbolj atraktivno in najmočnejše v Evropi. Omenjena kluba sta v tem stoletju osvojila deset lig prvakov, zadnjo Real Madrid v sezoni 2017/18.

V PSG sta se iz la lige preselila kapetan Barcelone Lionel Messi ... Foto: Guliverimage

Nov udarec je prišel pred nekaj dnevi. Barcelona je sporočila, da zaradi finančnih težav in omejitev ne more podaljšati pogodbe najboljšemu igralcu na svetu Lionelu Messiju. Argentinec je moral preko noči pakirati kovčke in si nov dom poiskati v Parizu.

Medtem ko navijači pariškega Saint Germaina slavijo prihod novega zvezdnika v svojo ekipo, ljubitelji katalonskega ponosa pa še brišejo solze razočaranja, se bo v petek s tekmo med Valencio in Getafejem začela nova sezona.

Odšla kapetana Reala in Barcelone

... in kapetan madridskega Reala Sergio Ramos. Foto: Guliverimage Brez dvoma bo to sezona novega začetka za španski nogomet, saj jo bosta najboljša kluba, Real Madrid in Barcelona, začela močno osiromašena. Koronska kriza ju je izčrpala. Madridčanom za zdaj še ni uspelo pripeljati francoskega zvezdnika Kyliana Mbappeja ali Norvežana Erlinga Brauta Haalanda, ki sta že dolgo na seznamu želja, so se pa odrekli uslugam kapetana Sergia Ramosa, ki je odšel v Pariz, in Raphaela Varana, ki je postal novi član Manchester Uniteda.

Še večje težave se na začetku sezone obetajo Barceloni, saj bo vsaj dva meseca zaradi poškodbe manjkala njihova edina odmevna okrepitev Kun Agüero, odprt zdravniški list pa ima še nekaj igralcev. Katalonci bodo uvodno tekmo sezone igrali v nedeljo doma z Real Sociedadom, Real Madrid pa bo startal v soboto v gosteh pri Alavesu.

Veliko manj pretresov od obeh velikih klubov je doživel branilec naslova Atletico Madrid. Ohranil je celotno okostje ekipe, zato se v novo sezono, ki jo bo začel v nedeljo v gosteh pri Celti, podaja kot glavni favorit.

Oblak po šesto priznanje Zamora in veliki rekord

Kapetana slovenske reprezentance čakajo že prihodnji mesec tri pomembne tekme v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Guliverimage Slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, ki bo jeseni skušal ostati čim večkrat nepremagan na dvobojih kvalifikacij za SP 2022, ima priložnost, da se zapiše v zgodovino španskega nogometa. Doslej je namreč petkrat osvojil naziv najboljšega vratarja sezone, tako imenovani pokal Zamora, s še enim naslovom pa bi se odlepil od Antonia Ramalletsa in Victorja Valdesa, ki sta bila prav tako po petkrat izbrana za najboljša vratarja.

Oblak je vseh pet nazivov prejel v zadnjih šestih sezonah; eno Zamoro mu je "speljal" le Thibaut Courtois 2019/20. Škofjeločan bo v tej sezoni prvič branil naslov španskega prvaka. V karieri je naslov najboljšega osvojil že s portugalsko Benfico, z Atleticom iz Madrida, pri katerem brani od leta 2014, pa je bil najboljši v prejšnji sezoni 2020/21.

V tej evropski sezoni bo v ligi prvakov nastopilo kar pet španskih klubov. Poleg Atletica, Reala, Barcelone in Seville bo to še Villarreal, ki si je omenjeno čast priigral kot zmagovalec evropske lige. Rumeno podmornico danes čaka evropski uvod v sezono, dvoboj evropskega superpokala v Belfastu proti Chelseaju.