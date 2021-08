Nori podvig Jana Oblaka! Komaj prva tekma, pa že najboljši vseh časov.

V Španiji se je začela nova sezona la lige, pa se je na naslovnicah že znašel Jan Oblak. Na uvodnem dejanju sezone, v kateri prvič z Atleticom brani naslov, je prišel do dragocene zmage v Vigu (2:1), ob tem pa se vpisal tudi v zgodovino. To je bil že njegov 304. nastop za rdeče-bele! S tem je postavil nov klubski vratarski rekord, po katerem se je navijačem zahvalil za podporo, hkrati pa v njegovem prepoznavnem slogu, polnem skromnosti in spoštovanja, pokazal, kako raje pomaga klubu do zmage, kot pa poveličuje osebno statistiko.

Atletico, klub s 118-letno bogato tradicijo, je imel v preteklosti ogromno imenitnih vratarjev. Z njimi je dosegal odmevne uspehe. A s tolikšnim številom nastopov, kot jih je zbral Jan Oblak, govora je o vseh tekmovanjih, se ni mogel do zdaj pohvaliti še nihče. Škofjeločan je v nedeljo med vratnici madridskega velikana, ki se mu je pridružil leta 2014, stopil že 304. v karieri. Njegov rekordni nastop je na stadionu Balaidos spremljalo sedem tisoč gledalcev, zapuščali pa so ga slabe volje, saj je Celta proti branilcem naslova iz Madrida ostala praznih rok (1:2).

Jan Oblak je na gostovanju v Vigu pomagal Atleticu do zmage z 2:1. Edini zadetek je prejel z bele točke. Foto: Guliverimage

Atletico je na drugi strani nadaljeval izjemen niz. Odkar ga vodi Diego Simeone, še ni izgubil uvodnega srečanja v novi sezoni. Rdeče-belim se je nazadnje tako na uvodu zalomilo leta 2009, ko so ostali praznih rok proti Malagi (2009). To je bilo ravno leto pred tem, ko je na vroči trenerski stolček sedel Simeone, pozneje velik oboževalec Oblaka, ki ga že dalj časa ima – podobne primerjave je slišati tudi iz ust slovenskega selektorja Matjaža Keka – za najboljšega vratarja na svetu.

Navijači ga primerjajo s svetnikom

Veselje po osvojenem naslovu španskega prvaka v sezoni 2020/21. Foto: Guliverimage Atletico je pred sedmimi leti v njem prepoznal izjemno naložbo za prihodnost. Zanj je odštel Benfici 16 milijonov evrov, Oblak pa sprva, zlasti zaradi začetnih zdravstvenih težav in dobre forme stanovskega kolega Miguela Angela Moye, ni prepričal Diega Simeoneja, da bi ga uvrščal v udarno enajsterico. Potreboval je več kot pol leta, pri tem mu je pomagala tudi poškodba izkušenega španskega vratarja, da je končno dobil priložnost. Zgrabil jo je z obema rokama. Po nastop proti Bayerju iz Leverkusna, kjer je navdušil v ligi prvakov, ni bilo več poti nazaj. Začela se je pisati zgodovina o največjem ponosu slovenskega nogometa, v kateri ni postal Oblak le prvi čuvaj mreže Atletica, ampak eden najboljših na svetu.

Transfermarkt ni nikoli ocenil vratarja s tako visoko tržno vrednostjo kot Slovenca, ki je pozneje postal še kapetan svoje reprezentance. Oblak je čaral med vratnicama, skoraj ni bilo večje tekme, na kateri ne bi ponudil vsaj ene obrambe, ki je prerasla v spletno uspešnico. Navijači so ga preimenovali ''zid'', ga primerjali s svetnikom ''San Oblakom''. Častijo ga na vsakem koraku, posvetili so mu celo pesem, ki mu jo še vedno pojejo.

Prvič prehitel tako Real kot tudi Barcelono

V Vigu je za Atletico dvakrat v polno zadel Argentinec Angel Correa, ki je v konici napada dobil prednost pred južnoameriškim sosedom Luisom Suarezom. Foto: Reuters Z rdeče-belimi je skupaj že sedem let. Čeprav se je spogledoval s številnimi ponudbami, v katerih bi lahko Madridčani pošteno zaslužili, je ostal v španski prestolnici. Že petkrat je prejel priznanje Zamora, izenačil španski rekord, z Atleticom osvajal tako domače kot tudi evropske lovorike, vrhunec pa doživel pred nekaj meseci, ko je prvič postal španski prvak.

Prvič je prehitel tudi oba največja tekmeca, tako Real Madrid kot tudi Barcelono, in se spopadel z novim izzivom. Zdaj se prvič preizkuša v vlogi branilca naslova, sodeč po začetku pa bo Simeonejeva četa v tej sezoni še kako konkurenčna. Zadržala je "glavna orožja", tako da je pripravljena na vse. Z motiviranim Oblakom bo med drugim lovila tudi cilj, ki ga navijači Atletica še niso dočakali, čeprav so bili nekajkrat zelo blizu. To je naslov evropskega prvaka.

Zahvala Jana Oblaka:

Un honor llegar a esta cifra en el @Atleti, y mejor todavía celebrarlo con una victoria importante.



Gracias por el apoyo 👍🏻🟥⬜️. https://t.co/zCse3UesJ4 — Jan Oblak (@oblakjan) August 15, 2021

Oblak je v nedeljo s 304. nastopom v dresu Atletica na večni klubski lestvici prehitel legendarnega Abela Resina, ki je za Los Colchoneros branil 303-krat. Zdi se kot večnost, a Škofjeločan je edinstven podvig, o katerem poroča nogometni svet, dosegel v sedmih letih. ''V čast mi je, da sem lahko že tolikokrat branil za Atletico. Veliko lepše je ta rekord proslaviti s pomembno zmago. Hvala za podporo,'' je 28-letni slovenski nogometni as napisal na Twitterju in se zahvalil za čestitke. Jan ostaja osredotočen na klubske cilje. ''Ne smemo gledati na to, kaj se je zgodilo v prejšnji sezoni. Moramo se osredotočiti le na naslednjo tekmo. Samo to je pomembno,'' je dejal Oblak, ki ne želi spati na lovorikah, ampak nadaljevati uspešno zgodbo pri Atleticu.

Največ nastopov v dresu Atletica med vratarji: 1. Jan Oblak 304

2. Abel Resino 303

3. Jose Franciso Molina 248

4. Edgardo Madinabeytia 236

5. Miguel Reina 213

...



Oblakovo kariero v Španiji so zaznamovali mnogi statistični podvigi. Lani se je podpisal pod enega najbolj neverjetnih rekordov. Na komaj 182. dvoboju španskega prvenstva je ostal že stotič nepremagan. Tako je proslavil jubilej, sto tekem brez prejetega gola, in postavil absolutni rekord španske la lige. Prejšnji rekord Miguela Reina, star 50 let (222), je popravil za kar 40 tekem!

Sledi dvoboj z Elchejem

Še vedno ne manjka govoric o tem, da bi se lahko v bližnji prihodnosti preselil drugam. Zadnjo govorico omenja francoski časnik Le Parisien, ki napoveduje, da bi ga lahko v začetku leta 2022 poklical Manchester United. Oblak ima sicer z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2023, odkupna klavzula pa znaša 120 milijonov evrov.

Na domačem stadionu Wanda Metropolitano se bo prihodnji konec tedna prvič v tej sezoni predstavil proti Elcheju. Foto: Guliverimage

Prihodnji konec tedna ga čaka še uvodna domača tekma v novi sezoni španskega prvenstva. Dober rezultat iz Viga bo skušal podkrepiti s sobotno zmago v Madridu nad Elchejem, hkrati pa skušal ostati še nepremagan. To mu je pri Atleticu v rekordnih 304 nastopih, na katerih je grenkobo poraza izkusil le 47-krat, uspelo kar na 159 tekmah.

Prvič daljnega 3. decembra 2014 na pokalni tekmi proti L'Hospitalet (3:0). Slabih sedem let pozneje pa je zapisan v srcih navijačev Atletica kot živa legenda madridskega kluba in eden največjih razlogov, da lahko rdeče-beli v novo sezono vstopajo kot branilci naslova!