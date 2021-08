Messi in Ronaldo tokrat nista v igri za najboljšega napadalca

Argentinec Lionel Messi in Portugalec Cristiano Ronaldo nista v ožjem izboru treh nominirancev za najboljšega napadalca lige prvakov za sezono 2020/21, je danes objavila Evropska nogometna zveza. Uefa je objavila tudi končne tri nominirance za najboljšega vratarja, branilca in veznega igralca.

Uefa je objavila seznam 12 nogometašev, tri na igralnem položaju, ki ostajajo v ožjem izboru za nagrado za posamezno igralno mesto.

Glasovalno komisijo so sestavljali trenerji 32 ekip, ki so lani igrale v skupinskem delu lige prvakov, in 55 novinarjev, ki predstavljajo 55 Uefinih članic. Trenerji niso smeli glasovati za igralce svojega moštva.

Messi je med napadalci zasedel četrto mesto, medtem ko Ronalda ni med najboljšimi desetimi. Oba sta lani izpadla v osmini finala, Barcelona proti Paris Saint-Germainu, kamor se je pred dnevi preselil Argentinec, od Juventusa pa je bil boljši Porto.

Pet izmed 12 nominirancev je igralcev Chelseaja, ta je lansko sezono osvojil drugi naslov v ligi prvakov, potem ko je v finalu premagal Manchester City.