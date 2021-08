Septembrske reprezentančne nogometne tekme brez gostujočih navijačev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna (Fifa) in Evropska nogometna zveza (Uefa) sta svoje članice obvestili, da na septembrskih reprezentančnih tekmah zaradi težav z novim koronavirusom ne bo navijačev gostujoče ekipe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Evropske kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 se bodo nadaljevale že v začetku septembra. V pismu zvezam, ki ga je objavila angleška zveza FA, sta Fifa in Uefa zapisali, da pozorno spremljata pandemijo v Evropi.

"Zaradi zadnjih povečanj okužb z novim koronavirusom v Evropi in zaradi številnih reprezentančnih tekem, ki bodo na sporedu septembra, smo se dogovorili za enak postopek, kot ga je 14. junija sprejel izvršni odbor Uefe (trije igralni dnevi v enem oknu; op. STA) za kvalifikacije za SP 2022 in tudi prijateljske tekme v tem oknu. Tako smo postavili varnost vpletenih na prvo mesto v teh negotovih časih," sta zapisali krovna mednarodna in evropska zveza.

Slovenija bo 1. in 4. septembra igrala doma proti Slovaški in Malti, 7. pa bo gostovala pri Hrvaški.