Včasih nepredstavljivo, danes resničnost. Nekdanja kapetana na el clasicu zdaj z ramo ob rami.

V izložbi klubske trgovine Paris Saint-Germaina od včeraj dalje z ramo ob rami stojita lutki z dresoma novih okrepitev pariškega velikana, ki sta še pred nekaj meseci bila zadnjo epsko bitko na tekmi vseh tekem v Španiji, el clasicu. Od včeraj dalje pa sta Sergio Ramos in Lionel Messi klubska soigralca pri bogatih Parižanih, oba pa sta bila v klub seveda pripeljana z namenom, da tudi PSG končno stopi na evropski klubski prestol in v svoje vitrine doda lovoriko lige prvakov.

Po tem, ko je Messi v torek priletel v Pariz, opravil zdravniške preglede, podpisal pogodbo in bil včeraj predstavljen na novinarski konferenci, mu je prek družabnega omrežja Twitter dobrodošlico zaželel tudi novi soigralec.

Legendi španskih nogometnih velikanov bomo torej v novi sezoni spremljali v "nenavadnih dresih", a na to se bomo morali pač navaditi. Na družbenih omrežjih pa je ob tem, ko je šestkratni dobitnik zlate žoge prestopil v PSG, seveda "eksplodiralo". So se pa tam pojavili tudi takšni in drugačni zanimivi statusi, ki so jih s širnim svetom delili ljubitelji nogometa.

Zanimivo bo, kako bo zdaj po prekršku nad Messijem odreagiral Casemiro:

Casemiro when he fouls Messi during Ucl and sees Ramos coming towards him pic.twitter.com/o0N7uzbXp3 — DT (@shutupdt_) August 10, 2021

Ni kaj, vstopamo v neko novo ero nogometa, torej v obdobje, kjer bosta štirico pri "belem baletu" in desetico pri "blaugrani" nosila nova nogometaša, ki bosta poskusila zapolniti velike nogometne čevlje nepopustljivega vodja španske obrambe in argentinskega nogometnega genija.