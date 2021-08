Na področju nogometnih prestopov se obetajo spremembe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse je kazalo, da bo pandemija novega koronavirusa vsaj začasno umirila tudi zneske pri prestopih nogometašev v Evropi, a predvsem v Angliji, kjer prednjači Manchester City, ali pa pri francoskem PSG ni videti, da bi svetovna kriza vplivala na nogomet.

Posebej s svojimi arabskimi lastniki trenutno izstopa PSG in prihod legendarnega Lionela Messija iz Barcelone, a lastniki naj bi se že dogovarjali tudi za prihod Cristiana Ronalda.

Manchester City je s 118 milijoni evrov plačal prihod Jacka Grealisha, Chelsea nato 115, da se je ekipi pridružil Romelu Lukaku. Vse kaže, da pandemija covida-19 in tudi finančni fair play kljub nedavnemu že skoraj patetičnem tarnanju zaradi velikih posledic nimata vpliva na najbogatejše.

Bo proračun za plače nogometašev po novem bolj omejen?

Vse kaže, da Uefa zdaj resno pripravlja drugačno prestopno politiko. Po poročanju časnika Times, namerava Uefa ukiniti zdajšnje omejitve, ki niso prinesle želenih sprememb. Nov predlog je omejitev proračuna za plače nogometašev, da bodo imeli veliki klubi vendarle nekaj manevrskega prostora, pa Uefa načrtuje tako imenovani luksuzni davek oziroma kazen za prekoračitev dovoljenih okvirjev.

Zdaj je glavna omejitev vezana na letne proračune klubov, ki jim Uefa znotraj finančnega fair playa ne dovoljuje, da bi v zadnjih treh sezonah pridelali več kot 30 milijonov evrov izgube. Z aktualno zgodbo iz Katalonije pa je jasno tudi, da so klubu že zdavnaj naši način za prirejanje pravil.

Kot še poroča Times, nov predlog predvideva, da bi klubi v bodoče za plače nogometašev lahko porabili 70 odstotkov pridobljenih sredstev. Kdor bi to mejo presegel, bo plačal že omenjeni luksuzni davek, ki ga bo Uefa nato razdelila drugim klubom. Kršiteljem, ki bi s preseganjem omejenega zneska nadaljevali, grozi izključitev z evropskih tekmovanj.

O novem predlogu bo Uefa razpravljala prihodnji mesec na zasedanju o prihodnosti nogometa v Švici. Na vrhu bo sodeloval tudi katarski lastnik pariškega kluba. In bržkone sam z novim predlogom niti nima težav, saj denar v Parizu in Katarju vsaj trenutno ni nikakršna težava. To je pokazal tudi prestop Messija v francosko prestolnico, saj nihče od tekmecev ni mogel ponuditi niti približno toliko kot PSG.

Uefa se bo morala spopasti tudi z ustvarjanjem razlik med klubi. Dejstvo je, da je v posameznih državah vnaprej jasen ozek krog moštev, ki sploh lahko konkurirajo za naslov, pandemija covida-19 pa je močnejšim dala dodatno prednost in po drugi koronski sezoni so v položaju, ko z investicijami tekmece lahko celo oslabijo. Posledično se bo povečal razkorak med najboljšimi in drugimi klubi tudi v ligi prvakov.

Ideja o superligi še živi

Vsekakor je v interesu Uefe, da ohranja konkurenco, zato išče spremembe. Na drugi strani so klubi, ki imajo lastne interese. Še vedno je živa ideja o superligi, kjer so klubi sicer hitro opustili zamisel o lastnem elitnem tekmovanju in se vrnili pod okrilje Uefe. A z vse večjo močjo se tovrstni projekti lahko hitro obnovijo, meni nemški trener Julian Nagelsmann, ki je za dpa dejal, posamezni klubi čakajo le pravi trenutek, zato mora biti tudi Uefa previdna.