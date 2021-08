Nori žreb! Oblak se vrača na Anfield, Kampl izziva Messijev PSG.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Oblak bo z Atleticom znova gostoval v Liverpoolu, kjer je pred poldrugim letom blestel in izločil sloviti angleški klub.

Jan Oblak bo z Atleticom znova gostoval v Liverpoolu, kjer je pred poldrugim letom blestel in izločil sloviti angleški klub. Foto: Guliverimage

Ples kroglic v Istanbulu, nesojenem prizorišču letošnjega finala lige prvakov, je navdušil ljubitelje nogometa, saj bodo jeseni uživali v številnih spektaklih. V ligi prvakov bo nastopilo vsaj sedem slovenskih legionarjev. Jan Oblak se bo z Atleticom (med drugim) meril z Liverpoolom, Kevin Kampl bo izkusil moč Messijevega PSG, Samir Handanović bo imel opravka z Realom in rojakom Lovrom Bizjakom, debitantom v najmočnejšem tekmovanju, Josip Iličić z Manchester Unitedom, Benjamin Verbič z Bayernom in Barcelono, Benjamin Šeško pa je naletel na tekmece iz Francije, Nemčije in Španije. Podeljena so bila tudi priznanja za najboljše igralce in igralke lige prvakov.

Liga prvakov, 2021/22: Skupina A: Manchester City, PSG, RB Leipzig (Kevin Kampl), Club Brügge

Skupina B: Atletico Madrid (Jan Oblak), Liverpool, Porto, AC Milan

Skupina C: Sporting Lizbona (Andraž Šporar?), Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Bešiktaš

Skupina D: Inter Milano (Samir Handanović), Real Madrid, Šahtar Doneck, Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak)

Skupina E: Bayern München, Barcelona, Benfica Lizbona, Dinamo Kijev (Benjamin Verbič)

Skupina F: Villarreal, Manchester United, Atalanta (Josip Iličić), Young Boys

Skupina G: Lille, Sevilla, Salzburg (Benjamin Šeško), Wolfsburg

Skupina H: Chelsea, Juventus, Zenit St. Peterburg, Malmö

V skupinskem delu lige prvakov bo tudi v sezoni 2021/22 nastopilo 32 ekip. 26 se jih je v tekmovanje uvrstilo prek domačih prvenstev in tekmovanj, šest pa si jih je vstopnico za najelitnejše evropsko klubsko tekmovanje zagotovilo prek kvalifikacij. Največ predstavnikov v tekmovanju ima Španija, in sicer pet, štirje so si mesto med elito zagotovili prek la lige, Villarreal pa v tekmovanje vstopa kot zmagovalec lige Europa v pretekli sezoni.

Najboljša Jorginho in Putellasova Med žrebom so se podeljevala tudi priznanja za predstave v prejšnji sezoni. Za najboljšega vratarja v ligi prvakov v sezoni 2020/21 je bil izbran Edouard Mendy (Chelsea), za najboljšega branilca Ruben Dias (Manchester City), za najboljšega zveznega igralca N'Golo Kante (Chelsea), za najboljšega napadalca pa Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund). 🏆 He conquered Europe twice. Bravo, Jorginho - UEFA Men's Player of the Year! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/7sBtw8A4wy — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021 Najboljši nogometaš sezone je Jorginho, ki je bil evropski prvak tako s Chelseajem kot tudi italijansko reprezentanco. Za trenerja leta v evropskih tekmovanjih je bil izbran nemški strateg Thomas Tuchel (Chelsea). Med nogometašicami, ki so tekmovale v sezoni 2020/21 v ligi prvakinj, so priznanja za najboljše prejela vratarka Sandra Panos (Barcelona), branilka Irene Paredes (PSG), zvezna igralka Alexia Putellas (Barcelona) in napadalka Jenni Hermoso (Barcelona). 🏆 UEFA 2020/21 Women's Player of the Year: 𝗔𝗟𝗘𝗫𝗜𝗔 𝗣𝗨𝗧𝗘𝗟𝗟𝗔𝗦 👑



Congratulations, @alexiaputellas 👏#UEFAawards pic.twitter.com/qQFc2wHOW2 — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 26, 2021 Putellasova je prejela še priznanje za najboljšo igralko sezone, za najboljšega trenerja v ženskem nogometu pa Lluis Cortes.

Pri žrebu, ki je postregel z zelo atraktivnimi skupinami, sta sodelovala Michael Essien in Branislav Ivanović, nekdanja reprezentanta Gane in Srbije. Oba sta v preteklosti nosila dres Chelseaja, aktualnega evropskega prvaka, Ivanović pa je igral tri sezone tudi za Zenit, ki prihaja iz St. Peterburga, prizorišča finala lige prvakov v tej sezoni.

V novi sezoni lige prvakov bo igralo vsaj sedem slovenskih legionarjev. Slovenski obračun bo jeseni v skupini D, ko sta bosta dvakrat srečala Inter Samirja Handanovića in Šerif Lovra Bizjaka. Foto: Reuters

Slovenija v skupinskem delu lige prvakov nima svojega klubskega predstavnika, potem ko je Mura izpadla v drugem krogu kvalifikacij proti bolgarskemu Ludogorcu, se bo v lov za evropskimi sanjami pognalo osem oziroma najverjetneje sedem slovenskih legionarjev.

Oblak in Handanović prvič v Evropi kot prvaka

Samir Handanović se bo skušal z milanskim Interjem prvič v karieri prebiti med 16 najboljših v ligo prvakov. Foto: Guliverimage Najvišja pričakovanja ima zagotovo Jan Oblak, ki je pred petimi leti z Atleticom že zaigral v finalu lige prvakov, tokrat pa se bo prvič preizkusil v Evropi kot aktualni španski prvak. Škofjeločan se bo v skupini A pomeril z Liverpoolom, Portom in Milanom. Madridskega velikana torej čakajo zahtevne preizkušnje s tekmeci, ki so v zgodovini (vsak vsaj dvakrat) že večkrat sedli na evropski prestol. Oblak je pred poldrugim letom prekrižal načrte Liverpoolu. Po izjemni predstavi na Anfieldu, ko je zbral kar devet obramb, je Atletico po podaljšku izločil takratnega branilca evropskega naslova, nato pa je sledila mučna prekinitev zaradi pandemije Covida-19, ki je s tribun pregnala gledalce.

Oblak spada med najboljše vratarje na svetu, izjemnega spoštovanja pa je med nogometnimi strokovnjami deležen tudi njegov starejši rojak Samir Handanović, ki mu je tudi odprl pot do položaja prvega vratarja slovenske reprezentance. 37-letni Ljubljančan se bo prvič predstavil v ligi prvakov kot aktualni italijanski prvak. Za zdaj v ligi prvakov še ni zaigral v izločilnem delu. To jesen bo skušal osvojiti vsaj druge mesto v druščini z madridskim Realom, Šahtarjem, ki je v sredo v kvalifikacijah pahnil v žalost Monaco, ter debitantom Šerifom. Prvak Moldavije je v kvalifikacijah presenetljivo izločil tako srbskega (Crvena zvezda) kot hrvaškega prvaka (Dinamo Zagreb), zdaj pa se bo z Lovrom Bizjakom predstavil v atraktivni skupini D.

Josip Iličić se bo z Atalanto v skupini F meril s finalistoma evropske lige Villarrealom in Manchester Unitedom ter švicarskim prvakom Young Boys iz Berna. Foto: Guliverimage

V ligi prvakov je v prejšnjih sezonah večkrat zablestel Josip Iličić. Kranjčan bo najverjetneje nadaljeval kariero pri Atalanti, kar pomeni, da ga čakajo nove evropske preizkušnje v ligi prvakov. Žreb mu je namenil skupino z zadnjima finalistoma evropske lige, Villarrealom in Manchester Unitedom (v zgodovini lige prvakov sta se pomerila štirikrat, dvoboji pa so se vselej končali brez zadetkov!), kot avtsajder pa se bo v skupini predstavil švicarski prvak Young Boys.

Kampl tudi proti "pariškemu" Messiju

Lionel Messi, ki bo v nedeljo debitiral za PSG v francoskem prvenstvu, bo prvič zaigral v ligi prvakov v dresu, na katerem ne bo grba Barcelone. Foto: Guliverimage V izjemno atraktivno skupino, polno zvezdniških imen, je padel Kevin Kampl. Nekdanji slovenski reprezentant bo z Leipzigom skušal pokvariti načrte angleškemu prvaku Manchester Cityju ter francoskemu podprvaku PSG, ki se je po prihodu Lionela Messija in še kopice poletnih okrepitev vsaj na papirju prelevil v prvega favorita za osvojitev evropskega naslova. Rdeči biki iz Nemčije se bodo v skupini, ki jo zaznamujeta bogata kluba iz Anglije in Francije, podprta z arabskim kapitalom, pomerili še z belgijskim prvakom Club Brügge.

Novopečeni očka Benjamin Verbič je naletel na zelo zahtevne ovire v skupini E. Znašel se je med evropskimi velikani, nekdanjimi prvaki, ki se imenujejo na črko B. To so Bayern, ki spada med osrednje favorite za osvojitev naslova, Barcelona, ki se bo prvič po poldrugem desetletju v ligi prvakov predstavila brez Messija, ter Benfica, ki je v play-offu kvalifikacij izločila PSV Eindhoven. Kijevski Dinamo si je kot ukrajinski prvak prislužil neposredno udeležbo v tekmovanju, ki vsakemu udeležencu že ob začetku zagotavlja dobrih 15 milijonov evrov nagrade.

Benjamin Šeško se je v tej sezoni vpisal med strelce že v treh tekmovanjih. V avstrijskem prvenstvu, pokalu in pa kvalifikacijah za ligo prvakov. Foto: Guliverimage

Nekdanji nogometaš Celja ne bo edini slovenski Benjamin v ligi prvakov. Prestižno tekmovanje bo prvič okusil tudi komaj 18-letni soimenjak Benjamin Šeško. S Salzburgom je v zaključnem krogu kvalifikacij preskočil dansko oviro, se pri tem na gostovanju v Skandinaviji izkazal z zadetkom in podajo, zdaj pa ga v elitni ligi prvakov čakajo dvoboji z branilci francoskega prvaka Lilla, španskega velikana Seville in močnega nemškega bundesligaša Wolfsburga.

Če bi Andraž Šporar ostal pri Sportingu, bi lahko Slovenijo v ligi prvakov zastopalo kar osem igralcev, a bo Ljubljančan skoraj zagotovo do konca prestopnega roka s strani portugalskega prvaka posojen angleškemu "drugoligašu" Middlesbroughu.

Današnja slovesnost v Istanbulu, na kateri je zbrana smetana evropskega klubskega nogometa, se je začela s podelitvijo posebnega odlikovanja predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Prejelo jo je sedem oseb, najbolj zaslužnih, da se srce danskega zvezdnika med tekmo letošnjega Eura med Dansko in Finsko ni ustavilo za vedno. Zdravniki, fizioterapevt ter kapetan danske izbrane vrste Simon Kjaer, ki je začel oživljanje na zelenici, so iz rok prvega moža evropskega nogometa prejeli posebno priznanje, predsednik Čeferin pa je ob tem dejal: "Letošnja podelitev nagrade presega meje nogometa. Služi kot pomemben in večen opomnik o tem, kako dragoceno je življenje.'' Foto: Reuters

Udeleženci lige prvakov:



Španija - 5: Atletico Madrid (Jan Oblak), Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal

Anglija - 4: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

Italija - 4: Inter Milan (Samir Handanović), AC Milan, Atalanta (Josip Iličić), Juventus

Nemčija - 4: Bayern München, RB Leipzig (Kevin Kampl), Borussia Dortmund, Wolfsburg

Portugalska - 3: Sporting (Andraž Šporar?), Porto, Benfica

Francija - 2: Lille, PSG

Ukrajina - 2: Dinamo Kijev (Benjamin Verbič), Šahtar Doneck

Nizozemska - 1: Ajax

Rusija - 1: Zenit St. Peterburg

Avstrija - 1: Salzburg (Benjamin Šeško)

Belgija - 1: Club Brugge

Turčija - 1: Bešiktaš

Švica - 1: Young Boys Bern

Švedska - 1: Malmö

Moldavija - 1: Šerif Tiraspol (Lovro Bizjak)

Naslov brani Chelsea

Napredovanje v osmino finala si bosta zagotovili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine, tretjeuvrščena ekipa bo sezono nadaljevala v 1/16 finala lige Europa, četrta pa bo sklenila nastope v Evropi. Naslov najboljšega sicer brani Chelsea, ki je v prejšnji sezoni v angleškem finalu z 1:0 porazil Manchester City.

Finale lige prvakov bo prihodnje leto 28. maja v ruskem St. Peterburgu.

Datumi tekem lige prvakov: Skupinski del: 1. krog: 14./15. september

2. krog: 28./29. september

3. krog: 19./20. oktober

4. krog: 2./3. november

5. krog: 23./24. november

6. krog: 7./8. december Osmina finala: 15./16./22./23. februar in 8./9./15./16. marec 2022

Četrtfinale: 5./6. april in 12./13. april 2022

Polfinale: 26./27. april in 3./4. april 2022

Finale: 28. maj 2022 (St. Peterburg, Rusija)

Preberite še: