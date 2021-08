Konec ljubezni med Ronaldom in Juventusom?

O letošnjem poletnem prestopnem roku se bo še dolgo govorilo! Po Lionelu Messiju, ki je zapustil Barcelono in se podal novim prigodam naproti k bogatemu PSG, bi lahko prišlo tudi do selitve Cristiana Ronalda. Portugalski nogometni superzvezdnik, ki je skupaj z Messijem zaznamoval nogomet 21. stoletja, naj bi bil po poročanju številnih italijanskih medijev trdno odločen zapustiti Juventus, kot eden izmed možnih novih delodajalcev pa se omenja Manchester City!

Poletni prestopni rok se bliža koncu. Najmočnejši klubi na svetu lahko sklepajo kupčije le še do konca avgusta. Sodeč po bombastičnih napisih v italijanskih medijih bi lahko v kratkem dočakali zelo odmeven prestop. Po treh letih bi lahko Juventus zapustil Cristiano Ronaldo. Pri 36 letih je še trdno odločen nadaljevati nogomet na vrhunski ravni.

Pogodba z Juventusom mu poteče po koncu sezone 2021/22, pogosto zelo dobro obveščeni italijanski novinar Fabrizio Romano pa je lansiral novico, ki je v Torinu in drugod dvignila veliko prahu. Sporoča, kako naj bi Portugalec vodstvu stare dame že sporočil namero, da želi zapustiti klub. V soboto ga ne gre pričakovati v kadru za prvenstveni dvoboj proti Empoliju, za katerega v tej sezoni nastopata Petar Stojanović in Leo Štulac. Tudi zaradi poškodbe desne roke, ki naj bi jo staknil na sredinem treningu.

City bi moral plačati 25 milijonov evrov

Na zadnji tekmi v Vidmu je dosegel zadetek za 3:2 v sodnikovem podaljšku, si od sreče slekel dres (prejel rumeni karton), nato pa je sodnik po VAR pregledu razveljavil gol zaradi nedovoljenega položaja. Foto: Reuters O tem, da med Juventusom in Ronaldom ni vse tako, kot bi moralo biti, je bilo veliko govora že po uvodni tekmi italijanskega prvenstva. Juventus je dvoboj v Vidmu začel brez Portugalca, nato pa proti Udineseju osvojil le točko (2:2). CR7, ki je odigral zadnje pol ure, je resda v sodnikovem podaljšku premagal vratarja Udineseja, a je bil zadetek zaradi minimalnega nedovoljenega položaja razveljavljen. Čeprav sta trener Massimiliano Allegri in podpredsednik Pavel Nedved pred dnevi prepričevala javnost, da bo Ronaldo ostal zvest Juventusu, naj bi vseeno prišlo do zasuka.

Italijanski klubski velikan po poročanju Romana, novinarja Sky Italia, že čaka ponudbo, ki bi ga zadovoljila, obenem pa bi se lahko s prodajo Ronalda znebil velikega bremena, ki ga prinaša ogromna plača Portugalca. Znaša kar 31 milijonov evrov. Omenja se želja vodstva po odškodnini v višini 25 milijonov evrov, ki pa naj je City ne bi bil pripravljen plačati. Otočani želijo, da bi se jim Ronaldo, ki mu čez slabo leto poteče pogodba z Juventusom, pridružil brezplačno. Portugalcu ponujajo dveletno pogodbo, v kateri bi na leto zaslužil 15 milijonov evrov.

Z Juventusom brez odmevnih uspehov v Evropi

Bi se lahko Portugalec vrnil na Otok? Foto: Reuters Menedžer Jorge Mendes naj bi se trudil, da bi njegov varovanec nadaljeval kariero na Otoku. Vrnil naj bi se v Manchester, a ne k Unitedu, temveč mestnemu tekmecu Cityju, ki ga vodi Josep Guardiola. Ta naj bi iskal okrepitev v napadu. Prestop Harryja Kana iz Tottenhama mu je spodletel. Bi ga zadovoljil prihod superzvezdnika, katerega pozna ves svet, in je bil pred leti njegov tekmec na španskih el clasicih?

Če bi resnično prišlo do tega prestopa, bi bilo zanimivo spremljati, kako bi se nanj odzvali navijači rdečih vragov, ki hranijo Ronalda globoko v srcu in se radi spominjajo šestletnega obdobja, v katerem je Portugalec z Unitedom postal tudi evropski prvak. Tega pa najboljšemu strelcu v zgodovini lige prvakov ni uspelo ponoviti z Juventusom, v Evropi se je nadlje prebil med najboljših osem.

Če bi ostal pri Juventusu, bi v ligi prvakov zaigral v skupini H z evropskim prvakom Chelseajem, Zenitom in Malmöjem. Foto: Guliverimage

Dodaten razlog za nezadovoljstvo prinaša padec v zadnji sezoni, ko so črno-beli, že tako očrnjeni zaradi dejanj predsednika Andree Agnellija, ki je pustil na cedilu Evropsko nogometno zvezo (Uefa) in zagovarjal ustanovitev superlige, stežka ujeli četrto mesto v prvenstvu, na koncu pa sezono končali s tolažilno nagrado, italijanskim pokalnim naslovom.

Ronaldo je največ lovorik v karieri osvojil z Realom, s katerim so ga to poletje že povezovali, a je Portugalec v čustvenem odprtem pismu za javnost sporočil, kako so to le nepreverjene govorice in da se ne namerava vrniti k belim baletnikom. Bi se torej raje odločil za vrnitev v Anglijo?