Allegri razrešil vse dvome o prihodnosti Ronalda

"Rešimo to zadevo. Ronaldo mi je rekel, da ostaja v Juventusu," je pred nedeljsko uvodno tekmo italijanskega prvenstva z Udinesejem dejal Allegri. Tudi sam je sit ugibanj o selitvi Ronalda k PSG, vrnitvi v Real Madrid. "Vedno je trdno treniral in bil pri stvari. Bral sem o različnih ponudbah, toda sam si nikoli ni želel iz Torina," je še dejal trener Juventusa.

Govorice okoli morebitnega prestopa Portugalca so vrh dosegle v četrtek, potem ko Ronaldo ni zaigral na eni izmed pripravljalnih tekem Juventusa. "Cristiano v četrtek ni igral, ker smo trdo trenirali in sem mu zato namenil nekaj dodatnega počitka," je dejal Allegri. Ronalda se je največ povezovalo z vrnitvijo v Manchester United in Real Madrid, kot nova možna delodajalca pa naj bi bila v igri tudi PSG in Manchester City.

Lani je bil 36-letni Ronaldo z 29 goli prvi strelec v serie A. Z Juventusom je že osvojil dva naslova prvaka na Apeninskem polotoku. Situacijo je že pred tem na socialnih omrežjih pokomentiral tudi nogometaš: "Pojavila se je vrsta novic in zgodb, ki so me povezovale z različnimi klubi. A nihče se ni res potrudil in zapisal resnice. Ostajam osredotočen na svojo kariero in delo, predan in pripravljen na izzive, s katerimi se bom soočil. Vse ostalo, kar slišite, so le govorice," je med drugim ob pomenljivi fotografiji, s katero je želel javnosti sporočiti naj bo tiho, zapisal Portugalec, ki se mu pogodba z Juventusom izteče junija 2022.

