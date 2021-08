Zdaj tudi uradno: City za več kot 100 milijonov evrov pripeljal Grealisha

Na Otoku so vse od konca letošnjega evropskega prvenstva krožile govorice, da bo prvi zvezdnik Aston Ville prestopil v vrste angleških prvakov in finalistov lige prvakov.

Grealish je bil član angleške reprezentance, ki je na euru v finalu po enajstmetrovkah izgubila proti Italiji. V dresu Aston Ville je zbral 213 nastopov, dosegel pa je 32 golov in 43 podaj, od tega v zadnji sezoni na 27 tekmah sedem golov in 12 podaj.

