Angleži zapravljali največ, a manj kot lani

Angleški nogometni klubi so v poletnem prestopnem roku od 9. junija do 31. avgusta porabili 1,28 milijarde evrov za transferje, kar je za 11 odstotkov manj kot lansko poletje, ko so porabili 1,51 milijarde evrov, kar je bil sam po sebi padec za devet odstotkov v primerjavi s poletjem 2019.

Po podatkih podjetja za finančne storitve Deloitte, njegove izsledke povzema britanska medijska mreža BBC, je letošnja poraba najnižja skupna bruto poraba klubov angleške premier league po letu 2015, prvič pa je prišlo do zaporednega upada po svetovni finančni krizi med leti 2008 in 2010.

Kljub manjšim zneskom pa je Dan Jones iz Deloittove športne poslovne skupine še vedno prepričan, da je šlo za izjemen prestopni rok, saj so klubi v premier league že šesto poletje zaporedoma porabili več kot milijardo funtov (1,16 milijarde evrov): "Morda najbolj presenetljivo je, da je bilo vse to doseženo z nižjo porabo, kot smo videli v prejšnjih dveh poletjih."

Klubi, ki nastopajo v po kakovosti elitnem klubskem prvenstvu v Angliji, so vsega skupaj sklenili pogodbe s 148 igralci v primerjavi s 132 poleti 2020 in 128 poleti 2019. Nič manj kot 22 odstotkov vseh igralcev, s katerimi so poleti podpisali pogodbe klubi premier league, so bili v času podpisa pogodbe prosti igralci, kar pomeni, da klubi za njih niso odšteli odškodnine; v primerjavi z 20 odstotki poleti 2020.

Nemška bundesliga je sicer edina evropska liga velikih pet lig, ki je letos povečala svojo bruto porabo, še navaja družba Deloitte.