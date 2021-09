Osuji podpisal s Koprom

"Navdušen sem, da bom igral v Kopru. Ekipi gre zelo dobro v prvenstvu in naredil bom vse, da bo tako vzdušje in rezultat tudi po koncu sezone. Prišel sem zato, da pomagam ekipi do zastavljenih ciljev. Nekatere igralce poznam že od prej, v Kopru imam prijatelje in tudi to je eden od razlogov za prihod ter velika prednost ob samem prilagajanju," je ob podpisu pogodbe za spletno stran kluba dejal Nigerijec.

Pri šestnajstih letih je Osuji zapustil rodno Nigerijo in odšel v Italijo k Parmi. Pot do Kopra ga je vodila preko Madžarske, kjer je nastopal za Honved in Nove Gorice, kamor se je preselil leta 2014. Najprej je kot posojen nogometaš igral za Brda in Tolmin. Osuji je bil eden glavnih akterjev povratka Gorice v prvo ligo pred dvema letoma, potem pa je prestopil v Izrael, k drugoligašu Hapoel Raanani. V prvi slovenski ligi je odigral 119 tekem in vpisal 15 golov ter sedem podaj.