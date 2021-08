Vroči vratar Brava odhaja na Portugalsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na zadnji dan prestopnega roka je Bravo ostal brez prvega vratarja Igorja Vekića, sicer edinega trenutnega člana slovenske reprezentance, ki je bil vpoklican na seznam Matjaža Keka kot igralec domačega kluba. Vekić odhaja na Portugalsko, saj so se Šiškarji s portugalskim prvoligašem Pacos de Ferreira dogovorili za enoletno posojo z možnostjo odkupa.

Odlično delo Brava z vratarji, nedavno so s prodajo Domna Grila Hoffenheimu dobro napolnili klubsko blagajno, je obrodilo nov odmeven prestop v tujino. Tokrat zapušča 1. SNL 23-letni Igor Vekić. Letos je bil prvi vratar slovenske mlade reprezentance na Euru do 21 let, nato pa je doživel veliko čast, saj ga je v člansko izbrano vrsto povabil Matjaž Kek.

''Ponovno veliko priznanje našemu klubu, saj Igor odhaja v odlično ligo. Verjamem, da bo imela ta zgodba na koncu lep zaključek. V NK Bravo smo vedno verjeli v Igorja, ki to vsakodnevno dokazuje tudi na igrišču. Nikakor pa ni nepomembno, da je v tem trenutku edini A reprezentant iz prve slovenske nogometne lige in najboljši vratar Prve lige Telemach. Igorju v novem okolju želim vse dobro, vrata našega kluba pa so mu vedno odprta,'' je športni direktor Brava Dejan Močnik zaželel dolgoletnemu vratarju veliko sreče v tujini.

V tej sezoni je že štirikrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Vid Ponikvar

Mladi ljubljanski klub je poleg vodilnega Kopra še edini neporažen v tem delu sezone, v nadaljevanju sezone pa bodo za mesto med vratnicama kandidirali Gal Lubej Fink ter Hrvata Renato Josipović in Matija Orbanić, ki se je pred tem dokazoval pri ljubljanski Olimpiji.