Šporar odhaja na Otok

Andraža Šporarja tako v letošnji sezoni ne bomo spremljali v elitni ligi prvakov, saj ga je Sporting iz Lizbone posodil Middlesbroughu. 27-letni napadalec bo že enajsta okrepitev angleškega moštva, ki je v zadnjih letih izgubilo stik z elito, saj je v premier ligi zadnjič nastopalo v sezoni 2016/17.

Trener Middlesbrougha Neil Warnock je ob tem dejal: "Andraž je igralec, ki smo ga podčrtali že na začetku poletja. Lovili smo ga, vztrajali in izpeljali posel. Zagotovo bo dodana vrednost k ekipi, kjer imamo v napadu le Ucheja in Josha, zato smo veseli, se nam je pridružil."

We're delighted to confirm the loan signing of @andrazsporar90! ✍️ #UTB