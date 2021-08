Zgodovinski mejnik slovenskega nogometa, o katerem smo nekoč lahko le sanjali!

Prestižna in še kako donosna nogometna liga prvakov navdušuje že skoraj tri desetletja, a ni še nikoli potekala v tako pisani druščini slovenskih legionarjev, kot bo v sezoni 2021/22. V njej bo himno lige prvakov poslušalo vsaj sedem Slovencev, ki si služijo nogometni kruh v tujini. To je nov rekord, toliko slovenskih legionarjev ni bilo v ligi prvakov še nikoli.

Včasih je bilo drugače. Včasih so bile zelenice v ligi prvakov bolj ali manj rezervirane le za nogometaše, ki ne prihajajo iz Slovenije. Ko se je rodila zgodba o ligi prvakov, naslednici pokala državnih prvakov, katerega zadnje dejanje je pomenila nepozabna drama pred 29 leti v finalu med Barcelono in Katančevo Sampdorio (1:0 za Katalonce po podaljšku na starem Wembleyju), dolgo časa ni bilo Slovenca, ki bi zaigral v tem tekmovanju.

Zlatko Zahović je oral ledino

Zlatko Zahović je bil dolga leta edini Slovenec, ki je zaigral v finalu lige prvakov. Leta 2016 je njegov dosežek ponovil Jan Oblak. Foto: Vid Ponikvar Če sta v isti sezoni lige prvakov nastopila dva slovenska nogometna legionarja, je bil to že velik praznik. Prvič se je zgodilo pred 23 leti, ko sta se z elito družila dolgoletna sodelavca Zlatko Zahović in Darko Milanič. O tem, kako malo Slovencev je nastopalo v ligi prvakov, zlasti v prejšnjem stoletju, priča pogled na sezone, ki so v najbolj prestižnem tekmovanju minevale brez slovenske udeležbe. In ni jih bilo malo.

Slovenija kot manjša evropska država s sorazmerno majhnim naborom nogometnih imen ni bila navajena konkretnejšega števila igralcev, ki bi nastopali za klubske velikane in se potegovali za prestižni naslov. Ledino je oral Zlatko Zahović, nato pa je bilo treba kar dolgo počakati na novega junaka, ki bo opozarjal nase in bo ponos slovenskega nogometa v ligi prvakov.

Kevin Kampl je lani z Leipzigom obtičal v polfinalu lige prvakov. Foto: Getty Images

Nato pa so se časi le spremenili. Ne le za slovenske prvake, ko se je Maribor trikrat senzacionalno prebil med najboljše, ampak tudi za slovenske legionarje. V ligi prvakov je zaigralo vedno več Slovencev, nekateri izmed legionarjev pa so se podpisali pod zelo odmevne dosežke. Prednjači Jan Oblak, ki je z Atleticom leta 2016 zaigral v finalu lige prvakov in v Milanu ostal praznih rok proti madridskemu Realu. Škofjeločan je s tem izenačil dosežek slovitega rojaka Zlatka Zahovića, ki je z Valencio, tudi zanj so bili usodni streli z bele točke, pred 20 leti v finalu lige prvakov – prav na istem stadionu – izgubil proti Bayernu.

Prejšnji rekord je veljal pet let

Prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin bo v tej sezoni v ligi prvakov spremljal rekordno število rojakov, ki igrajo v tujih klubih. Foto: Reuters V sezoni 2016/17 je v skupinskem delu lige prvakov zaigralo kar šest slovenskih legionarjev. Rekord je obveljal pet let, vse do te sezone, ki se bo uradno začela 14. septembra, v njej pa bo nastopilo vsaj sedem slovenskih nogometašev! To so Jan Oblak, Samir Handanović, Josip Iličić, Kevin Kampl, Benjamin Verbič, Benjamin Šeško in Lovro Bizjak, najbrž pa himne lige prvakov ne bo poslušal Andraž Šporar, saj ga bo portugalski prvak Sporting najverjetneje posodil angleškemu Middlesbroughu.

V ligi prvakov, ki jo pogosto ''slovensko'' obarvajo tudi nogometni sodniki s sončne strani Alp, pa vsekakor ne moremo prezreti še odgovornega položaja prvega moža evropskega nogometa Aleksandra Čeferina, ki bo prihodnje leto v St. Peterburgu tudi podelil pokal zmagovalcu lige prvakov. Ni kaj, Evropa je priča zgodovinskemu mejniku slovenskega nogometa, o katerem smo lahko še pred desetletjem, kaj šele prej, zgolj sanjali.

Sezona Slovenski legionarji, udeleženci LP 1992/93 0 1993/94 0 1994/95 0 1995/96 0 1996/97 1 Zahović 1997/98 1 Zahović 1998/99 2 Milanič, Zahović 1999/00 2 Milanič, Zahović 2000/01 1 Zahović 2001/02 1 Pavlin 2002/03 1 Čeh 2003/04 1 Čeh 2004/05 0 2005/06 1 Ačimović 2006/07 0 2007/08 1 Šišić 2008/09 0 2009/10 0 2010/11 1 Birsa 2011/12 1 Skubic 2012/13 0 2013/14 1 Birsa 2014/15 3 Bezjak, Kampl, Oblak 2015/16 3 Ilić, Kampl, Oblak 2016/17 6 Kampl, Mevlja, Oblak, Stojanović, Šporar, Verbič 2017/18 2 Kampl, Oblak 2018/19 3 Bijol, Handanović, Oblak 2019/20 5 Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Stojanović 2020/21 5 Blažič, Handanović, Kampl, Oblak, Verbič 2021/22 7 (8?) Bizjak, Handanović, Iličić, Kampl, Oblak, Šeško, Verbič, (Šporar?)

Takšen je seznam vseh slovenskih nogometnih legionarjev, ki so imeli opravka s skupinskim delom lige prvakov. Kateri pa so vsi slovenski nogometaši, ki so nastopili v najmočnejšem tekmovanju, če prištejemo še vse igralce NK Maribor, ki so v ligi prvakov nastopili v sezonah 1999/00, 2014/15 in 2017/18?

Vsi Slovenci, ki so igrali v ligi prvakov (po abecednem vrstnem redu):