PSG želi mladega zvezdnika zadržati z noro ponudbo

Kylian Mbappe vsaj za zdaj ostaja član PSG. Parižani so včeraj zavrnili vse ponudbe madridskega Reala, zdaj pa, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, mlademu zvezdniku ponudili nov dogovor.

Kraljevi klub iz Madrida je za Mbappeja menda nazadnje po neuradnih ocenah ponujal celo 200 milijonov evrov. A so se katarski lastniki francoskega kluba odločili, da denarja za zdaj ne potrebujejo in da bodo s superzvezdniško zasedbo poskušali zagospodariti Evropi.

Ob tem pa bo Mbappe že januarja imel možnost začeti pogajanja o tem, kje bo nadaljeval svojo kariero. Pariz bo po izteku pogodbe lahko zapustil brez odškodnine kot prosti igralec. "Je eden najboljših, eden najpomembnejših igralcev na svetu danes in dejstvo, da je z nami, pomeni zanj darilo," je ob koncu tedna dejal trener kluba Mauricio Pochettino.

Kot je kasneje poročala nemška tiskovna agencija dpa, ki povzema francoski Le Parisien, je pariški klub 22-letnemu napadalcu ponudil novo pogodbo, s katero želi preprečiti njegov odhod. Prvi predlog bi ga vezal do leta 2026, ponudili pa naj bi mu 26 milijonov evrov letne plače. Druga, časovno krajša ponudba predvideva, da bi napadalec v Parizu ostal do leta 2024, za njegove storitve pa bi bili bogati lastniki kluba pripravljeni ponuditi plačo 45 milijonov evrov na leto, kar bi bilo več, kot prejemata Brazilec Neymar in Argentinec Lionel Messi.