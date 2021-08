Oblak je bil že v izgubljenem položaju, nato je padel neverjeten avtogol

Zadnja tekma 3. kroga španskega prvenstva med Atleticom in Villarrealom je bila napeta do zadnje sekunde. Rumena podmornica, ki je bila ves čas v podrejenem položaju, je dvakrat vodila, a vseeno ostala brez zmage, saj je Alžirec Aissa Mandi storil ogromno napako in premagal lastnega vratarja. Tako se je dvoboj končal z 2:2. Na lestvici je v ospredju skupina šestih klubov s sedmimi točkami, najboljšo razliko v zadetkih ima Real Madrid.

Beli baletniki so v soboto zvečer v gosteh premagali Betis. Zadetek, vreden dragocenih treh točk, je v 63. minuti dvoboja v Sevilli dosegel Dani Carvajal. Beli baletniki so po tej zmagi skočili na vrh lestvice. Prehitela jih nista niti Barcelona, ki je v nedeljo na Camp Nouu stežka odpravila Getafe (2:1), niti branilec naslova Atletico.

Jan Oblak je imel na tekmi malo dela. Villarreal je na njegova vrata streljal le dvakrat, a obakrat zadel v polno! Foto: Reuters

Na svojem stadionu je v nedeljo zvečer gostil Villarreal in skušal ohraniti stoodstotni izkupiček v tej sezoni. Rdeče-belim ni uspelo, a so bili lahko na koncu srečni z razpletom, saj so se spogledovali z bolečim porazom. Čeprav je bila Simeonejeva četa nevarnejša, gostitelji so zgolj v prvem polčasu streljali 13-krat na vrata rumene podmornice, gostje pa niti enkrat, se je prvi polčas končal z 0:0. Drugi del je postregel s pestrim dogajanjem. Najprej so na spopadu udeležencev lige prvakov presenetili gostje. Manu Trigueros je iz prve priložnosti Villarreala na srečanju premagal Jana Oblaka, a so se domačini hitro vrnili. Le nekaj minut pozneje so prek Luisa Suareza izenačili, bili znova nevarnejši, nato pa je v 74. minuti sledil nov šok. Nizozemec Arnaut Danjuma je po uspešnem protinapadu premagal nemočnega Škofjeločana, Atletico se je znova znašel v težavah.

Razočaranje strelca nevsakdanjega avtogola, ki je Atleticu prinesel točko. Foto: Reuters

Izenačenja ni in ni bilo, ko pa je tekla že četrta minuta sodnikovega podaljška, si je Alžirec Aissa Mandi privoščil neverjetno napako. Po dolgem predložku Atletica, poslanem skoraj z obupa, je nameraval žogo z glavo podati svojemu vratarju. To pa je storil tako neprevidno, da je usmeril žogo proti lastni mreži. Vratar Rulli je skušal preprečiti zadetek, a je bil za nekaj centimetrov prekratek.

Mandi se je podpisal pod avtogol, o katerem se bo na Pirenejskem polotoku še dolgo govorilo, Atletico pa je kljub premoči (razmerje v strelih je bilo na koncu 18:2, od tega 6:2 v okvir vrat) vendarle proslavljal točko, s katero se je pridružil skupini šestih vodilnih klubov, ki so v treh krogih zbrali sedem točk.

Špansko prvenstvo, 3. krog: Petek, 27. avgust:

Mallorca : Espanyol 1:0 (1:0)

Rodriguez 27.; RK: Gomez 90+4/Espanyol Valencia : Alaves 3:0 (2:0)

Wass 3., Soler 45., Guedes 60. Sobota, 28. avgust:

Celta Vigo : Athletic Bilbao 0:1 (0:1)

Williams 34.



Elche : Sevilla 1:1 (1:1)

Roco 11.; En-Nesyri 40.



Real Sociedad : Levante 1:0 (1:0)

Barrenetxea 42.



Betis : Real Madrid 0:1 (0:0)

Carvajal 61. Nedelja, 29. avgust:

Barcelona : Getafe 2:1 (2:1)

Roberto 2., Depay 30.; Ramirez 18.



Cadiz : Osasuna 2:3 (1:0)

Fernandez 16., 66./11-m; Kike 60./11-m, Torres 90.+1/11-m, Garcia 90.+5



Rayo Vallecano : Granada 4:0 (3:0)

Garcia 3., Trejo 23./11-m, Nteka 43., Comesana 58.



Atletico Madrid : Villarreal 2:2 (0:0)

Suarez 56., Mandi 90.+5/ag.; Trigueros 52., Danjuma 74.

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.