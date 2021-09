Pique po polomu Barcelone: Nočem iskati izgovorov, to je naša realnost

Uvodni dan nove sezone nogometne lige prvakov je prinesel spopad evropskih gigantov v Barceloni. Na Camp Nouu je gostoval Bayern in lažje od pričakovanj osvojil tri točke (3:0). Barcelona je po dolgih letih zaigrala v Evropi brez Lionela Messija, njen kapetan Gerard Pique pa je po visokem porazu dal vedeti, da je za klub nastopila nova realnost. To je bil dvoboj, kakršnega ljubitelji statistike ne pomnijo, saj Barcelona ni usmerila niti enega strela v okvir vrat Bavarcev.

Barcelona ne spada več med smetano evropskega nogometa, med največje kandidate za osvojitev naslova. Že z Lionelom Messijem je v zadnjih letih doživljala velike težave in neuspešno naskakovala evropsko lovoriko. Lani je tako izkusila neverjetno ponižanje proti Bayernu, ko je v četrtfinalu v Lizboni pred praznimi tribunami izgubila z 2:8. Dobro leto pozneje, ko je prvič po 17 letih v evropsko sezono vstopila brez Messija, je že v prvem nastopu spoznala, da bo zelo težko konkurenčna najboljšim klubom.

Neverjeten niz Lewandowskega

Thomas Müller je dosegel prvi zadetek Bayerna v novi evropski sezoni. Foto: Reuters Bayern, serijski nemški prvak in trenutno eden najmočnejših klubov na svetu, je na Camp Nouu zlahka razorožil Katalonce. Izbranci Ronalda Koemana so bili tako nemočni, da v 90 minutah niso niti enkrat streljali neposredno v okvir vrat Manuela Neuerja. Izkušeni nemški vratar je ostal skoraj brez dela, njegov mlajši rojak Marc-Andre ter Stegen pa je moral trikrat po žogo v svojo mrežo.

Najprej ga je v prvem polčasu premagal Thomas Müller in se proti Barceloni že sedmič na šestih tekmah vpisal med strelce, nato pa je impozanten niz nadaljeval Robert Lewandowski. Vroči Poljak je zadel dvakrat, to pa je bila že 18. tekma zapored, na kateri je zadel v polno. Zadnja tekma Bayerna, na kateri je nastopil, a ostal brez zadetka, je bila odigrana daljnega 11. februarja, ko so Bavarci v finalu svetovnega klubskega prvenstva odpravili Tigres (1:0). Na tisti tekmi je Lewandowski prispeval podajo za zmagoviti zadetek Benjamina Pavarda.

Proti Barceloni je poljski kralj strelcev dosegel dva zadetka in se vrnil v München s priznanjem za igralca tekme. "Prišli smo po zmago. Vedeli smo, da moramo izkazati spoštovanje Barceloni. Vedno je nevarna, ko igraš na njenem igrišču. Nadzorovali smo potek srečanja in pokazali, po kaj smo prišli," je po uvodni zmagi sporočil 33-letni Poljak, ki igra in zabija v življenjski formi.

Navijači Barcelone po 17 letih na delu spremljajo ljubljence brez Lionela Messija. Foto: Guliverimage

Katalonci so doživeli hud udarec. Navijači Barcelone niso vajeni, da bi bili njihovi ljubljenci na domačih tleh (že tretjič zapored) tako neenakovredni tekmecu. Na družbenih omrežjih ni manjkalo zapisov različnih statističnih hiš, ki so izpostavljale podatek, da Barcelona še nikoli, odkar vodijo statistiko, na tekmi ni ostala brez enega samcatega strela v okvir vrat. Trener Koeman je pred zahtevno nalogo, na tribunah je bilo opaziti transparent, na katerem je pisalo: "Koeman, odidi." Nizozemec se je zaradi nevarnega in uigranega tekmeca odločil za previden sistem 5-3-2, napad sta sestavljala njegova rojaka Memphis Depay in Luuk de Jong, a to ni kaj prida pomagalo.

Pique: V nogometu se stvari hitro menjajo

Kapetan Barcelone Gerard Pique, eden redkih staroselcev, ki se še spominjajo, kako je blaugrana osvajala evropske lovorike, je dejal: "Ne smemo si zatiskati oči. Igrali smo doma, to je slab rezultat za nas. A če pogledamo tekmo, smo se v prvem polčasu dobro upirali tekmecu." Dodal je, da je proti koncu dvoboja zaigralo veliko mladih igralcev, tudi 18-letnikov, ki so dobro branili.

Razočaranje kapetana Gerarda Piqueja (levo) in soigralcev po visokem porazu z Bayernom Foto: Reuters

"Smo, kar smo, a sem prepričan, da bomo, ko se bodo nekateri igralci vrnili, bolj konkurenčni," je poudaril, da je manjkalo nekaj pomembnih igralcev, zlasti napadalcev (Sergio Agüero, Ousmane Dembele, Ansu Fati in Martin Braithwaite). "Nismo več favoriti, a v nogometu se stvari hitro menjajo. Prejšnjo sezono ni nihče prišteval Chelsea med favorite," je še povedal izkušeni branilec, ki ne živi v oblakih:"'To je zdaj naša realnost. Nočem iskati izgovorov. To je Barca."

Prizadeli so ga žvižgi, namenjeni Sergiju

Po dvoboju je pred televizijskimi kamerami stopil v bran soigralcu. Prizadeli so ga žvižgi navijačev, namenjeni Sergiju Robertu, ki je proti Bayernu zaigral na krilnem položaju, a ni navdušil s predstavo. "Je zvezni igralec. Žrtvoval se je na drugem igralnem položaju za ekipo. Ljudje lahko svobodno izražajo svoje misli, a ne maram žvižgov. Te nam zagotovo ne pomagajo. Dobro poznam Sergija. Je odlična oseba in si bolj kot kdorkoli želi, da bi bila Barcelona uspešna. To me je zelo prizadelo," je navijačem - proti Bayernu se jih je zbralo 40 tisoč - sporočil, kaj ga je zmotilo.

Julian Nagelsmann je kot trener Bayerna debitiral v Evropi z visoko zmago. Tako je po dvoboju čestital Kanadčanu Alphonsu Daviesu. Foto: Reuters

Novi branilec Barcelone Eric Garcia meni, da rezultat ni pravičen. "Pri prvem golu se je žoga odbila od mene, pri drugem se je od vratnice odbila neposredno do Lewandowskega. Ne bi smeli izgubiti s tako visoko razliko," je prepričan Španec, ki se je poleti podobno kot poškodovani Sergio Agüero preselil na Camp Nou iz Manchestra.

Barcelono bi lahko še bolj ponižali

"Nizozemsko" obarvana Barcelona ni bila kos Bayernu. Foto: Reuters V taboru gostov je bilo po uvodni zmagi zelo veselo. Mladi trener Julian Nagelsmann je debitiral v ligi prvakov kot trener Bayerna z odmevno zmago. "Dobro smo odigrali, to je bil ključ do zmage. Odlično smo se branili. Imeli smo nekaj težav uvodnih od sedem do osem minut, ko nismo bili dovolj pogumni, nato pa naredili nekaj popravkov v igri in je šlo bolje," je pohvalil varovance za predstavo.

Nemci so prepričani, da bi lahko, če bi tako hoteli, Barceloni zadali še višji poraz. "Na koncu smo malce stopili na zavoro. Če bi zaigrali bolj napadalno, bi lahko dali še zadetek ali dva. Užival sem v igranju v Barceloni, fantje to obožujejo," je dejal strelec prvega zadetka Thomas Müller, ki ni skrival zadovoljstva.

Bayern je s to zmago izpostavil kandidaturo za naslov evropskega prvaka, ki ga je nazadnje osvojil leta 2020. Bavarci so še izboljšali svoj rekord lige prvakov. To je bilo namreč že 19. evropsko gostovanje zapored, na katerem so ostali neporaženi. V tem obdobju so zbrali 15 zmag in štiri remije. Prejšnji rekorder je bil Manchester United (16).

Bayern je po zmagi v Barceloni prevzel vodstvo v skupini E, v kateri sta še Verbičev Dinamo Kijev in pa Benfica. Foto: Reuters

Zadnji poraz so Bavarci v gosteh doživeli pred štirimi leti v Parizu. Proti PSG, ki jih je v prejšnji sezoni v četrtfinalu izločil iz boja za naslov prvaka. Takrat je imel bogati francoski klub srečo, da je moral dvoboja izpustiti Lewandowski. Poljak je namreč v ligi prvakov v fantastični formi. Na zadnjih 17 tekmah je dosegel 22 zadetkov, Bayern pa je prav na vseh dvobojih vknjižil zmago. Na smolo Bavarcev je zaradi poškodbe, staknil jo je na reprezentančni tekmi s San Marinom, v četrtfinalu manjkal prav proti PSG.