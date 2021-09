Barcelona se je po drami izognila novemu velikemu spodrsljaju

Za konec petega kroga španskega prvenstva je bil katalonski velikan Barcelona po boleči evropski zaušnici proti Bayernu blizu novega velikega spodrsljaja še v la ligi, a se je srečno izognil prvemu porazu. Varovanci Ronalda Koemana so v petem krogu izvlekli točko proti Granadi (1:1), potem ko je v 90. minuti zadel Ronald Araujo. Za Granado je že v 2. minuti srečanja gol dosegel Domingos Duarte. Katalonci so zdaj z osmimi točkami na sedmem mestu, za vodilnim Realom pa z odigrano tekmo manj zaostajajo pet točk.

Nogometaši Reala so v nedeljo zvečer v 5. krogu španske la lige gostovali na Mestalli. Do 86. minute so zaostajali z 0:1, nato pa sta Vinicius Jr. in Karim Benzema poskrbela za preobrat in dragoceno zmago kraljevega kluba.

Jana Oblaka in soigralce je na domačem stadionu čakala zahtevna naloga, saj je v prestolnico prišel Athletic Bilbao, ki v novi sezoni prav tako še ne pozna poraza. Baski so se izkazali za trd oreh in slovenskemu reprezentančnemu čuvaju mreže in soigralcem niso dovolili, da bi se veselili popolnega izkupička. Srečanje se je končalo brez zmagovalca in tudi brez zadetkov. Madridčani se bodo morali na naslednjem srečanju znajti brez mladega Joaa Felixa, ki je v 78. minuti prejel rdeči karton.

Joao Felix je moral predčasno pod prho. Foto: Guliverimage

Villarreal spet remiziral, brez zmage tudi Sevilla

Vse skupaj se je v nedeljo začelo že zelo zgodaj, ko je Mallorca, ki je trenutno presenetljivo visoko, gostila prvaka lige Europa Villarreal. Rumeni podmornici tudi na četrtem srečanju v ligi ni uspelo slaviti, prav tako pa še ne pozna poraza. Končalo se je z nepriljubljenih 0:0. Sledil je dvoboj med Real Sociedadom in Sevillo, tudi tu pa gledalci niso videli niti enega samega zadetka.

Špansko prvenstvo, 5. krog: Petek, 17. september:

Celta Vigo : Cadiz 1:2 (0:2)

Mina 64.; Lozano 38., Espino 43. Sobota, 18. september:

Rayo Vallecano : Getafe 3:0 (1:0)

Trejo 9., Ciss 78., Falcao 82.

Unal (Getafe) je v 85. minuti zapravil enajstmetrovko. Atletico Madrid : Athletic Bilbao 0:0

R.K.: Joao Felix 78./Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil celotno srečanje. Elche : Levante 1:1 (1:0)

Perez 33.; Morales 55. Alaves : Osasuna 0:2 (0:2)

Garcia 22., Torres 29. Nedelja, 19. september:

Mallorca : Villarreal 0:0 Real Sociedad : Sevilla 0:0

Oyarzabal (Real Sociedad) je v 27. minuti zapravil enajstmetrovko. Real Betis : Espanyol 2:2 (2:1)

Willian Jose 41., Fekir 45.+4.; Vidal 16., Cabrera 90.+7.



Valencia : Real Madrid 1:2 (0:0)

Duro 66.; Vinicius Jr. 86., Benzema 88. Ponedeljek, 20. september:

Barcelona : Granada 1:1 (0:1)

Araujo 90.; Duarte 2.