Novo razočaranje Barcelone, stolček izključenega Koemana se trese

Vodilni Real Madrid se je znesel nad Mallorco (6:1) in se vrnil na prvo mesto, tri zadetke je prispeval Marco Asensio. Beli balet ima dve točki prednosti pred Atleticom Jana Oblaka, ki so po dramatični končnici ugnali Getafe (2:1). Neprepričljiva Barcelona je v zadnji tekmi 6. kroga španskega prvenstva remizirala pri Cadizu (0:0), za najboljšega igralca tekme pa je bil proglašen njen vratar marc-Andre ter Stegen.

Nova tekma, nove težave za Ronalda Koemana. V ponedeljek je v zadnji minuti rešil točko proti Granadi (1:1), tokrat pa je znova ostal brez zmage. Na gostovanju pri Cadizu ni dosegel zadetka, na srečo Kataloncev pa se je med vratnicama izkazal Marc-Andre ter Stegen, ki je bil tudi proglašen za najboljšega igralca tekme. Tako je Nemec pomagal neprepričljivi Barceloni vsaj do točke (0:0), po kateri znaša zaostanek za vodilnim madridskim Realom (s tekmo manj) -7.

Frenkie de Jong je v treh minutah prejel dva rumena kartona in moral predčasno z igrišča. Foto: Reuters

Katalonci so od 65. minute igrali brez izključenega Frenkieja de Jonga, ki je v treh minutah prejel dva rumena kartona. Barcelona je imela globoko v sodnikovem podaljšku vendarle priložnost za zmago, a jo je Memphis Depay po asistenci Gerarda Piqueja zapravil. Tik pred koncem dvoboja je bil izključen Ronald Koeman, pred katerim so burni dnevi, saj so vse večje kritike na račun njegovega vodenja ekipe. Zdaj so vse oči uprte v predsednika Joana Laporto, Koeman pa zaradi kazni ne bo mogel voditi Barcelone na naslednji tekmi, domačem dvoboju proti Levanteju.

Oblak premagan po neverjetnih 1035 minutah

V uvodnem srečanju 6. kroga la lige sta se v torek za točke pomerila Getafe in Atletico Madrid, ki je po preobratu in zadetku Luisa Suareza v 91. minuti prišel do pomembne zmage z 2:1. Getafe je sicer zatresel mrežo rdeče-belih po skupno kar 19 zaporednih tekmah brez gola, na tekmah, na katerih je branil Jan Oblak, pa je Atletico vknjižil 11 zmag in le en remi.

Jan Oblak je proti Getafeju prejel gol po 1.035 minutah. Foto: Guliverimage

Škofjeločan si je sicer danes privoščil dve veliki napaki, a na srečo njegove ekipe ti nista bili usodni. Najprej je ob posredovanju ob robu kazenskega prostora slabo lovil žogo, takoj zatem pa ga je s strelom z glavo v 45. minuti premagal Stefan Mitrović. Oblak je tako prejel prvi zadetek proti Getafeju po neverjetnih 1035 minutah!

Vse tekme Atletica in Getafeja v la ligi, na katerih je branil Oblak in ostal nepremagan: 21. marec 2015: Atletico : Getafe 2:0

22. september 2015: Atletico : Getafe 2:0

14. februar 2016: Getafe : Atletico 0:1

6. januar 2018: Atletico : Getafe 2:0

12. maj 2018: Getafe : Atletico 0:1

22. september 2018: Getafe : Atletico 0:2

26. januar 2019: Atletico : Getafe 2:0

18. avgust 2019: Atletico : Getafe 1:0

16. julij 2020: Getafe : Atletico 0:2

30. december 2020: Atletico : Getafe 1:0

13. marec 2021: Getafe : Atletico 0:0

Nogometaši Seville so s 3:1 ugnali Valencio in skočili na tretje mesto razpredelnice. Villarreal je po štirih remijih le prišel do zmage, v četrtek pa sta do zmag v gosteh prišla Real Sociedad (3:1 v Osasuni) in Betis (3:2 v Granadi).

Španska liga, 6. krog: Torek, 21. september:

Getafe : Atletico Madrid 1:2 (1:0)

Mitrović 45.; Suarez 78., 90.+1. R. K.: Alena 74./Getafe.

Jan Oblak (Atletico) je branil celo tekmo. Athletic Bilbao : Rayo Vallecano 1:2 (0:1)

Ciss 33./ag; Garcia 5., Falcao 90.+6



Levante : Celta Vigo 0:2 (0:0)

Aspas 66., Mendez 85. Sreda, 22. september:

Espanyol : Alaves 1:0 (0:0)

Tomas 54.



Sevilla : Valencia 3:1 (3:1)

Gomez 3., Lato 15./AG, Mir 22.; Duro 31. Villarreal : Elche 4:1 (2:1)

Pino 5., Trigueros 39., Danjuma 60., Moreno 90.+4.; Mojica 19. Real Madrid : Mallorca 4:1 (3:1)

Benzema 3., 78., Asensio 24., 29., 55., Isco 84.; Lee Kang-In 25. Četrtek, 23. september:

Osasuna : Betis Sevilla 2:3 (1:0)

Sanchez 9., Milla 70./11-m; Elustondo 52., 83., Merino 60.



Granada : Real Sociedad 1:3 (1:1)

Kike 39.; Hermoso 21., Juanmi 81., Jose 90.+3



Cadiz : Barcelona 0:0

R.K.: F. de Jong 65./Barcelona