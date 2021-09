Dokaz več, da je Jan Oblak obnorel svet

Kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak že vrsto let spada v sam svetovni vrh, o čemer sta večkrat javno spregovorila njegov trener Diego Simeone (Atletico Madrid) in selektor Matjaž Kek, ni pa jih malo, ki ga doživljajo kot najboljšega na zemeljski obli. Dokaz več, kako zelo nogometni svet ceni 28-letnega Škofjeločana, je čuvaj mreže španskega prvaka prejel od snovalcev zelo priljubljene računalniške igrice FIFA 22. Pripisali so mu namreč oceno, s kakršno se ne more pohvaliti prav nihče izmed njegovih stanovskih kolegov.

Nogometna industrija ponuja različne vrste užitkov. Računalniške igrice so pomemben in nezanemarljiv delež, v njih pa se rada zrcali tudi hierarhija najbolj priljubljenih junakov, kakršna vlada v srcih tistih, ki se kratkočasijo ob nogometnih tekmah na igralnih konzolah. O tem, kdo je uradno najboljši na svetu, v sodelovanju z novinarji odloča nogometna stroka. O tem, kdo ob upoštevanju nekoliko drugačnih kriterijev izstopa v gruči nogometnih zvezdnikov, so dovolj zgovorne že ocene v računalniški igrici FIFA. Mlado in staro jo je pred leti vzelo za svojo, čez dva tedna, natančneje 1. oktobra, pa bo luč sveta ugledala nova različica FIFA 22.

Ljubitelje nogometa je zelo zanimalo, kakšno oceno vrednosti so si prislužili najboljši igralci na svetu, zlasti tisti, ki so v poletnem prestopnem roku zamenjali klubsko okolje. Na vrhu vztraja Lionel Messi. Novopečeni napadalec PSG ima najvišjo oceno (93), takoj za njim pa je strelski kralj Bayerna Robert Lewandowski (92), ki se je prvič v karieri v omenjeni igrici povzpel tako visoko. Sledi peterica z oceno 91, med njimi pa je tudi Jan Oblak, ponos Slovenije. Kapetan slovenske reprezentance je tako najbolje ocenjeni vratar na svetu, s takšno vrednostjo se lahko pohvalijo le še zvezdnika PSG Kylian Mbappe in Neymar, Belgijec Kevin de Bruyne in pa, eden in edini, Cristiano Ronaldo, ki je odlično začel svoje novo poglavje v dresu Manchester Uniteda. Portugalca prvič po letu 2010 v igrici FIFA ni med dvema najbolje ocenjenima igralcema.

Ne le Oblak, ampak tudi Handanović

Samir Handanović že dolgo spada med najbolj cenjene vratarje. Ne le na Apeninskem polotoku, ampak tudi na širšem območju. Foto: Getty Images Med najboljšimi ne manjka vratarjev. Na lestvici najboljših 22, to so vsi nogometaši, ob katerih je zapisana vrednost vsaj 89, je skoraj tretjina čuvajev mreže (kar sedem). Le Oblak, aktualni španski prvak z Atleticom, pa se lahko pohvali z vrednostjo 91. Spada med največja nogometna imena na svetu, njegova prepoznavnost je ogromna. S tem samo nadaljuje niz vročih in v svetu zelo spoštovanih slovenskih športnikov. Tako v individualnih kot tudi kolektivnih športih. V zadnjih letih je izjemne pozornosti javnosti deležen košarkarski dragulj Luka Dončić, v nogometnem svetu pa je lahko Slovenija še kako ponosna na nekdanjega vratarja Olimpije in Benfice, ki je mejnike z najvišjo tržno vrednostjo v zgodovini nogometa (100 milijonov evrov) podiral že na Transfermarktu, v igrici FIFA 22 (EA Sports) pa je vse višje vrhu.

Zgodbo o športnem fenomenu Slovenije, dežele z dvema milijonoma prebivalcev, prav posrečeno dopolnjuje še en nogometni vratar. Nekdanji slovenski reprezentant Samir Handanović je pri 37 letih dočakal izjemno čast. Kot kapetan milanskega Interja je prvič v karieri postal italijanski prvak in osvojil prvo lovoriko, njegovo znanje pa je ocenjeno na 88, tako da spada med 30 najbolje ocenjenih nogometašev na svetu. Še en dokaz, kako ponosna je lahko Slovenija na največja nogometna ambasadorja na svetu, nekdanja reprezentančna soigralca Oblaka in Handanovića, ki ju že ta teden čakajo novi izzivi. Začenja se namreč nova sezona elitne lige prvakov.